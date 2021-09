Le greffier du comté soumet un rapport selon lequel le secrétaire d’État du Colorado et le Dominion ont «détruit» les données électorales ⋆ 10z viral

Comté de Mesa, Colorado Greffier et enregistreur Tina M. Peters a soumis un rapport d’examen médico-légal aux commissaires du comté de Mesa. Le rapport montre qu’une quantité massive de données électorales a été supprimée et «détruite» par le bureau de la secrétaire d’État démocrate du Colorado, Jena Griswold et Dominion Voting Systems, qui a effectué une mise à niveau supposée du système sur l’équipement de vote en mai. Heureusement, Peters a fait sauvegarder les données avant qu’elles ne soient détruites, gardant, espérons-le, en vie la perspective d’effectuer un audit médico-légal complet des élections de 2020. (LIRE LE RAPPORT ICI)

Les greffiers et enregistreurs du comté de Mesa, Tina M. Peters, déclarent dans sa lettre aux commissaires du comté : « Vous trouverez ci-joint le premier rapport des experts en cybersécurité qui ont analysé en profondeur les deux images médico-légales du lecteur du système de gestion des élections DVS Democracy Suite dans mon bureau que nous avons utilisées pour la gestion des élections de 2020. Étant donné que le rapport documente une quantité substantielle de destruction de données lors de la « construction de confiance » du 25 mai menée par le bureau du secrétaire d’État et le fournisseur, je voulais que cela soit entre vos mains immédiatement. Je viens de recevoir ce rapport aujourd’hui. D’après mon examen du résumé, il semble que mes préoccupations étaient plus que justifiées. Comme vous le savez, l’obligation légale de conserver les dossiers électoraux incombe uniquement à moi et à mon bureau. Des quantités « volumineuses » de données devant être conservées ont été détruites à la place et effectuées d’une manière totalement indépendante de mon contrôle ou de ma connaissance. Entre autres choses, ces suppressions empêcheraient une vérification médico-légale de la dernière élection. Grâce à l’image pré-Trusted Build que j’avais commandée en mai, ces données ont été préservées, dans le plein respect de mes obligations en vertu de la loi fédérale et de l’État, préservant l’intégrité des archives électorales de notre comté et permettant un audit médico-légal si personne n’était menée. Selon ce rapport, l’examen médico-légal a déterminé que ce système et ces procédures “ne peuvent pas répondre aux exigences de certification de l’État du Colorado et n’auraient pas dû être certifiés pour une utilisation dans l’État”. De toute évidence, cela est très pertinent pour toute décision de continuer à utiliser ces systèmes dans notre comté. »

Le rapport indique (page 1) : « La loi fédérale exige la conservation des dossiers électoraux – qui incluent les dossiers sous forme électronique ou numérique – pendant vingt-deux mois après une élection. La loi du Colorado exige la conservation des dossiers électoraux pendant trois mois supplémentaires au-delà de l’exigence fédérale… L’examen médico-légal a révélé que les dossiers électoraux, y compris les données décrites dans les normes du système de vote 2002 de la Commission électorale fédérale (VSS) mandatées par la loi du Colorado comme exigences de certification pour le vote du Colorado systèmes, ont été détruits sur le système de vote du comté de Mesa, par le fournisseur du système et le bureau du secrétaire d’État du Colorado. Étant donné que des modifications de système similaires auraient été effectuées sur les serveurs électoraux des comtés dans tout l’État, il est possible, voire probable, qu’une telle destruction de données en violation des lois étatiques et fédérales se soit produite dans de nombreux autres comtés. L’étendue et la manière de détruire les données composant ces dossiers électoraux sont conséquentes, excluant la possibilité de tout audit médico-légal complet de la conduite de toute élection impliquée.

Le rapport documente également les FICHIERS « SUPPRIMÉS « .LOG » APRÈS LA MISE À JOUR DE LA CONSTRUCTION DE CONFIANCE DE DOMINION. »

