Le Grefg entre dans l’histoire sur Twitch avec la présentation de son skin Fortnite

David Canovas, plus connu comme Le grefg, juste battre un record historique du monde Sur la plateforme Tic. Le ‘streamer’ a présenté cet après-midi à ses followers la peau qui Fortnite (Epic Games) a créé expressément pour lui et, jusqu’à présent, son spectacle en direct a réuni plus de 2,4 millions de téléspectateurs, même si le chiffre continue d’augmenter.

C’est le deuxième fois que ce jeune homme de 23 ans, l’un des créateurs de contenu les plus célèbres d’Espagne, entre dans l’histoire sur la plate-forme, sur laquelle il a plus de six millions d’abonnés qui attendent depuis un an de voir leur skin Fortnite.

Le ‘streamer’ murcien a dépassé les 2,4 millions de téléspectateurs

Au début du live, quelques minutes après 20h, The Grefg avait déjà plus de 700 000 « spectateurs » connecté pour suivre le live. En fait, ce nombre de visiteurs uniques est le record historique de la plateforme, un record qui était également en possession du streamer espagnol et ce qu’il a réalisé lorsqu’il a présenté le dernier événement Galactus à Fortnite, qui a attiré environ 660 000 téléspectateurs.

Le Grefg a lancé le live historique avec plus de 700 000 téléspectateurs.

Bien que la présentation officielle de la peau ça n’a commencé qu’à 22h00., à 21h49, le pic de spectateurs avait déjà atteint le 1,3 millions. Lors de la présentation, le 2,4 millions de spectateurs. Ainsi, The Grefg est une nouvelle fois entré dans l’histoire sur la plateforme, battant son propre record.

Comme prévu, The Grefg a également été une tendance sur Twitter, où il a reçu une multitude de messages de soutien. “2,4 millions de téléspectateurs vivent la présentation de votre skin Fortnite ! Félicitations @TheGrefg monstre absolu et vous le méritez», A publié dans un tweet Ninja, un streamer américain Fortnite bien connu avec plus de 14 millions de followers sur Twitch. Ils ont également tenu à féliciter les personnalités espagnoles telles que Bugha, joueur professionnel de Fortnite.

