Le Gremio présente Jaminton Campaz, l’un des fleurons du football colombien

in

25/08/2021 à 02h16 CEST

Jaminton Campaz est le nouveau 7 de la Guilde. Le milieu de terrain du Deportivo Tolima, 21 ans, qui disputait la dernière Copa América sous les ordres de Reinaldo Rueda, atterrit à Porto Alegre, avec le groupe d’être l’un des footballeurs colombiens les plus prometteurs.

La Guilde, qui se trouve dans la zone de relégation du Brasileirao, a déboursé 4 millions de dollars pour s’offrir les services de l’habile joueur, qui a signé jusqu’en décembre 2025. Ses débuts pourraient être ce lendemain matin, à l’Arena Gremio, contre le super Flamengo, qui dirige désormais Renato Portaluppi, lors du match aller des quarts de finale de la Copa do Brasil.

“Je suis venu parce que la Guilde est un grand club et mon objectif est de laisser ma marque, de m’amuser et de rendre les fans heureux”, a assuré l’international dans sa présentation. Il s’agit de la troisième signature sud-américaine que l’équipe gaucho fait dans cette fenêtre d’embauche, après l’incorporation de l’attaquant Miguel Borja, qui est arrivé en prêt de Palmeiras, et du milieu de terrain paraguayen, Mathias Villasanti, une merveille physique de Cerro Porteño.

Plus de puissance colombienne à notre club ! ?? Jaminton Campaz rejoint notre équipe en renfort avec un contrat jusqu’en 2025 🙌 Bienvenue! #CampazEsTricolor pic.twitter.com/muuS2JjC3B – Grêmio FBPA espagnol (@gremio_es) 24 août 2021

Campaz est un footballeur moderne, avec un déséquilibre grâce à son bon dribble du pied gauche, et avec un très bon tir à mi-distance. Issu de la base de Tolima, il a disputé 93 matches avec l’équipe première, marqué 21 buts et délivré 11 passes décisives. Son palmarès compte deux titres colombiens (l’Apertura de 2018 et 2021).

La saison 2021 est très mouvementée pour la Guilde. A la sortie de Renato PortaluppiAprès l’élimination dans la phase précédente des Libertadores, il a été rejoint par l’étape éphémère de Tiago Nunes, licencié malgré avoir remporté le championnat Gaucho. Le club parie sur une légende du club, Luiz Felipe Scolari, pour sortir l’équipe de la zone de relégation, où elle a été installée lors des 17e tours du Brasileirao qui ont été disputés.