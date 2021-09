Le gros bonnet des chemins de fer, Alstom, contribue à hauteur de 438 millions d’euros au PIB indirect et induit à l’économie indienne : rapport

in

L’India Impact Report recense les contributions socio-économiques ainsi que les objectifs ESG d’Alstom dans le pays jusqu’à fin mars 2021.

En cinq ans, Alstom a contribué 438 M€ de PIB indirect et induit à l’économie indienne. Leader mondial des solutions de mobilité durable et verte, Alstom a récemment publié son premier India Impact Report en partenariat avec Ernst & Young. L’India Impact Report recense les contributions socio-économiques ainsi que les objectifs ESG d’Alstom dans le pays jusqu’à fin mars 2021. Alstom India avait acheté pour 331 millions d’euros de biens et services, dont 75 % sont réalisés auprès de fournisseurs indiens. . Au total, 142 M€ (Rs 12 556 M) ont été investis par l’entreprise localement au cours des cinq dernières années. En outre, l’entreprise a réalisé 21 transferts de technologie sur l’ensemble des sites d’Alstom, vers des fournisseurs ainsi que d’autres partenaires.

En mars 2021, l’entreprise comptait un total de 7 634 employés directs dans le pays. En plus de cela, l’entreprise a soutenu 71 340 emplois indirects ainsi que 27 770 emplois induits à travers le pays. Alstom a affirmé qu’il s’est engagé à améliorer son ratio de diversité et prévoit d’inclure 28 pour cent de femmes dans les postes de direction, d’ingénierie et professionnels d’ici 2025, tout en conservant sa position de meilleur employeur.

Selon l’entreprise, elle a noté dix fois moins d’émissions de dioxyde de carbone provenant du fret construit par Alstom ainsi que des rames de métro par rapport aux autres modes de transport. Par rapport aux émissions élevées de dioxyde de carbone des voitures (79,5 g de dioxyde de carbone/passager-km), les rames de métro d’Alstom dans le pays n’émettent que 7,9 g de CO2/passager.kms. De même, les locomotives électriques déployées pour le transport de marchandises à grande vitesse en Inde émettent 13,4 g de dioxyde de carbone/tonne-km de CO2, tandis que les camions de marchandises génèrent 92,3 g de CO2/tonne.kms.

L’approche d’éco-conception de l’entreprise se concentre sur l’amélioration continue de la durabilité de ses solutions en suivant et en minimisant leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie. Par exemple, la masse de matériaux et de composants utilisés dans la fabrication du matériel roulant de la ligne 3 du métro de Mumbai est recyclable à 96 % et récupérable à 99 %.

L’entreprise a affirmé s’être engagée à limiter l’impact environnemental de ses opérations dans le pays et dans le monde. L’entreprise, dans le cadre de sa stratégie d’énergie verte, investit également dans la connexion de systèmes de production d’énergie renouvelable à ses sites, comme l’installation de Sri City, où 1 MW de capacité de production d’énergie solaire a été développé. Le projet entraînera une réduction annuelle de 1 132 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone ainsi qu’une réduction de 30 % de la consommation d’énergie non renouvelable (d’ici 2021).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.