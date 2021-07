Le gros de l’équipe olympique espagnole arrive à Tokyo cinq jours avant les JO

in

18/07/2021 à 13:39 CEST

.

Le gros de l’équipe olympique espagnole est arrivé à Tokyo ce dimanche, à cinq jours de l’ouverture des Jeux olympiques, et après la mésaventure qui a retardé leur départ de la péninsule pendant des heures.

Un groupe de 221 personnes, une grande partie de la délégation nationale, a atterri à l’aéroport international de Narita, au nord-ouest de Tokyo, à 18h57 heure locale (9h57 GMT), comme l’a confirmé le Comité olympique espagnol (COE) c’est un communiqué .

Le vol dans lequel voyageait l’expédition olympique a pris six heures et demie de retard en raison du surpoids des équipes sportives (environ 27 000 kilos) et des températures élevées à Madrid, qui au moment du décollage initialement prévu dépassaient les 40 degrés.

Parmi les membres de l’équipe qui sont arrivés dans le pays asiatique aujourd’hui se trouvent le président du COE, Alexandre Blanc; le secrétaire général, Victoria Cabezas; ainsi qu’un grand nombre d’athlètes, d’entraîneurs, de travailleurs du COE et de membres de la famille olympique.

Ces participants s’ajoutent à ceux de la première expédition de 130 personnes qui a atteint le sol japonais vendredi dernier “et qui comptent déjà les jours avant le début des Jeux olympiques de Tokyo 2020”, précise l’instance olympique dans le texte.

D’autres athlètes et staff de la délégation espagnole sont dans l’archipel depuis des semaines, comme l’équipe de canoë-kayak, qui s’entraîne dans la ville d’Oshu, au nord-est de Tokyo, depuis le début de ce mois.

L’Espagne participe aux Jeux Olympiques. Tokyo, dont l’ouverture est prévue le 23 juillet, avec un total de 321 athlètes.

L’arrivée du gros de l’équipe olympique espagnole intervient le jour même où les organisateurs de la compétition sportive internationale ont signalé la détection des premiers positifs au covid-19 parmi les athlètes résidant dans le village olympique.