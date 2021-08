Le gros mot le plus populaire de Grande-Bretagne mis à nu par un linguiste – « augmentation substantielle de l’utilisation » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’étude linguistique réalisée par le Dr Robbie Love, professeur d’anglais à l’Université d’Aston, visait à examiner un certain nombre d’éléments liés à la malédiction au Royaume-Uni, notamment quels mots sont utilisés et à quelle fréquence. Selon les résultats, les mots « F » et « S » sont devenus les plus populaires de Grande-Bretagne – dépassant « sanglant » comme favoris de la nation.

Les données ont également révélé qu’au cours des 20 dernières années, il y a eu une baisse de 27% des jurons, passant de 1 822 à 1 320 jurons par million.

Le Dr Love a déclaré au Guardian: «Dans l’ensemble, les données suggèrent que, bien que l’occurrence de jurons dans un discours anglais britannique occasionnel soit toujours dans une fourchette attendue, elle est inférieure à ce qu’elle était dans les années 1990.

« Il est difficile de dire exactement pourquoi cela semble être le cas – cela peut être dû à des changements dans ce que nous considérons comme des jurons, ou au fait que les locuteurs remplissent les fonctions de jurons en utilisant d’autres mots qui pourraient ne pas être considérés comme tabous.

« Ce qui m’intéresse le plus, ce sont les changements dans la popularité des jurons individuels et aussi la distribution sociale des jurons.

« L’utilisation de « Bloody » a considérablement diminué – ce résultat est corroboré par la répartition par âge qui montre qu’il est relativement plus fréquent chez les personnes âgées.

“Cela a permis à deux mots – ‘f ***’ et ‘s***’ – de dépasser.”

En juin, le British Board of Film Classification (BBFC), qui attribue une classification par âge aux films, a également mené des recherches sur les habitudes de jurons.

Les données du BBFC ont également révélé un « fossé générationnel » important, les personnes âgées de 18 à 34 ans étant les plus susceptibles de jurer et d’être « désensibilisées » à son impact.

« Bien que cela ne soit pas à lui seul une preuve suggérant que l’écart continuera de se réduire, il s’agit clairement d’une possibilité et peut être un sous-produit de changements sociétaux liés aux droits des femmes et à la liberté d’expression – traditionnellement, les jurons ont été utilisés pour « surveiller » le langage des femmes et a été moins toléré chez les femmes, mais ce n’est peut-être plus tellement le cas maintenant.

Le Dr Love a déclaré que jurer est toujours une composante majeure de la conversation quotidienne et pense que les résultats de l’étude auront des implications sur la façon dont nous pensons au rôle de jurer dans la société.