Le groupe 100x de la société mère BitMEX obtient la certification de sécurité ISO

La sécurité des échanges cryptographiques et des plates-formes d’échange décentralisé (DEX) a été un sujet majeur ces derniers mois, compte tenu du taux élevé d’attaques dans l’industrie naissante.

Pour dissiper cette peur, BitMEX a obtenu une certification ISO par le biais du groupe 100x.

Dans un communiqué de presse, 100x Group, la société holding de la plate-forme de négociation de dérivés cryptographiques BitMEX, a obtenu la certification de sécurité de l’information de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) largement acclamée.

La certification portant la désignation ISO/IEC/27001 certifie que BitMEX est suffisamment sûr pour protéger les données des clients et des partenaires contre les piratages et les attaques de ransomware.

S’exprimant sur cette étape, le responsable de la sécurité du groupe 100x, Brian Rankin, a déclaré que la sécurité des données est un élément essentiel du modèle commercial de l’entreprise et que la certification ISO en est un témoignage.

Le contrôle de sécurité ISO nécessite un audit approfondi des systèmes informatiques de la partie intéressée, car il examine les menaces potentielles, les vulnérabilités et l’impact d’un piratage sur la sécurité de l’information de l’organisation.

Pour obtenir la certification, Rankin a noté qu’il a fallu jusqu’à un an avec la British Standards Institution (BSI) pour examiner les contrôles de sécurité des informations et les protocoles d’atténuation des risques de 100x pour voir comment elle traiterait une menace de sécurité en cas d’attaque.

Saluant les réalisations de la société blockchain, le PDG Alex Hoptner a noté que sa filiale BitMEX n’avait jamais été la proie d’une faille de sécurité. Hoptner a ajouté,

« Mais la sécurité n’est jamais un processus statique, et pour continuer à placer la barre aussi haut que possible, nous avons demandé – et obtenu – l’une des certifications les plus rigoureuses : ISO/IEC/27001. »