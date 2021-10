Le groupe a une valeur de 50 000 $ d’équipement volé – Les fans font un don de 43 000 $ en 24 heures

Crédit photo : Keagan Henman

Le groupe de punk rock Mannequin Pussy s’est fait voler près de 50 000 $ de matériel en tournée. Les fans se sont mobilisés pour aider.

Le groupe a organisé une collecte de fonds hier pour récupérer les pertes financières. En seulement 24 heures, le groupe avait 43 000 $ – bien au-dessus de l’objectif de 30 000 $ que le groupe s’était fixé pour le fonds. « Si nous satisfaisons ou dépassons nos besoins réels avec des fonds à revendre, ils seront reversés à une organisation de notre choix », a déclaré la page GoFundMe du groupe.

Alors, qu’est-il arrivé à tout l’équipement? Comment a-t-il été volé ? Mannequin Pussy dit qu’il remorquait une remorque d’équipement et de marchandises en tournée. La remorque avec l’équipement a été volée au Courtyard Marriott à Akron, Ohio. Le groupe dit que la police a récupéré la remorque – mais tout l’équipement, les marchandises et la camionnette qui la transportent sont toujours portés disparus.

La collection de matériel volé comprend plusieurs guitares électriques, une large sélection d’amplis de guitare, de pédales, de claviers et de matériel de batterie. Les guitares électriques manquantes sont une Reverend Jetstream 390, une Fender Stratocaster Made-in-Mexico, une Gibson Les Paul Standard du milieu des années 2000 et une Fender Jaguar noire.

Le groupe a depuis tweeté une liste complète des équipements volés, demandant aux fans d’être à l’affût dans la région d’Akron, Ohio. La garde-robe entière de la chanteuse Marisa Dabice a également été volée lors du casse.

« Cela a été une énorme perte pour nous tous, à la fois financièrement et émotionnellement », a écrit le groupe sur sa page GoFundMe. « Entre le matériel volé, les ventes de produits perdus, l’impression de nouveaux produits, les locations de fourgonnettes neuves, etc., nous estimons une perte d’au moins 50 000 $. Heureusement, nous avons une assurance pour le matériel et la camionnette, mais cela ne couvrira qu’une partie du matériel, et il y a encore plus de coûts à venir alors que nous essayons de rattraper cela. »

Masquerade, une salle de concert à Atlanta où Mannequin Pussy a joué le 19 octobre, a fait un don de 1 000 $ au groupe. Le groupe a emprunté du matériel à Pinkshift et Angel Du$t pour continuer leur tournée. « Un grand merci à nos magnifiques compagnons de tournée de nous avoir laissé utiliser tout leur équipement afin que nous puissions toujours reconstituer un ensemble », a écrit Dabice sur Twitter.