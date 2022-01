Le groupe Adani déclare avoir remporté l’appel d’offres pour fournir du charbon importé à NTPC

Le contrat, a-t-il déclaré, a été attribué par NTPC via « un processus d’appel d’offres élaboré (qui) a commencé fin octobre 2021, suivi d’appels d’offres inversés et de négociations ».

Le conglomérat port-à-énergie du milliardaire Gautam Adani a déclaré jeudi qu’il avait remporté un contrat pour fournir du charbon importé au producteur d’électricité d’État NTPC, mais a minimisé son importance en disant que le volume de 1 million de tonnes était petit.

« NTPC a attribué le contrat à l’entreprise pour la fourniture d’un million de tonnes de charbon importé à ses différentes centrales électriques », a déclaré Adani Enterprises dans un dossier boursier.

Le contrat, a-t-il déclaré, a été attribué par NTPC via « un processus d’appel d’offres élaboré (qui) a commencé fin octobre 2021, suivi d’appels d’offres inversés et de négociations ». Alors que la nouvelle de NTPC s’approvisionnant en charbon auprès d’Adani a fait son chemin sur les réseaux sociaux, le groupe a précisé que « le montant de cette commande est une petite quantité dans l’ensemble des activités d’importation de charbon de l’entreprise ». « Pour mettre les choses en perspective, on peut noter que jusqu’en 2015-16, NTPC achetait du charbon importé pour plus de 10 millions de tonnes et que les importations totales de charbon dans le secteur de l’électricité appartenant à l’État en 2015-16 étaient d’environ 45 millions de tonnes », dit la compagnie.

NTPC avait également lancé un appel d’offres au nom de Damodar Valley Corporation Ltd (DVC), basée à Kolkata, également détenue par l’État, pour l’achat d’un million de tonnes de charbon importé pour les usines de DVC.

« L’entreprise a également soumis son offre contre cet appel d’offres. Cependant, la société n’a aucune information ou communication de DVC ou de NTPC sur cet appel d’offres », a déclaré Adani Enterprises Ltd (AEL).

Répondant à un avis de bourse, il a déclaré « qu’il n’y a rien de si important/matériel dans l’attribution d’un petit contrat qui mérite d’être annoncé aux bourses ». « Cela fait partie de l’activité commerciale de routine », a-t-il déclaré. « Soit dit en passant, la quantité de 1,00 million de tonnes ne représente que 2% du volume probable des activités d’importation de charbon d’AEL en 2021-2022. »

