Le groupe aéronaval de classe mondiale de la Royal Navy lance une démonstration de force contre Poutine | Monde | Nouvelles

Le porte-avions phare de la Royal Navy, le HMS Queen Elizabeth, a coûté 3 milliards de livres sterling à construire et est équipé de huit avions de combat furtifs F35B de fabrication américaine. L’ensemble du groupe aéronaval se compose de six navires de la marine, 14 hélicoptères, une compagnie de Royal Marines et un sous-marin armé de missiles de croisière Tomahawk. Le groupe de navires fera le tour du monde et visitera plus de 40 pays.

Une partie du groupe aéronaval quittera la force principale et se rendra en mer Noire pour soutenir les efforts de l’OTAN pour lutter contre le contrôle de la région maritime internationale de la domination russe.

Le navire principal du groupe, le HMS Queen Elizabeth, n’entrera pas dans la mer Noire car il existe un traité international interdisant au transporteur de le faire.

À l’heure actuelle, l’OTAN soutient l’Ukraine dans ses efforts pour parer à de nouveaux empiétements de la Russie après l’annexion de la Crimée par Moscou.

Le ministère de la Défense, MoD, a refusé une demande d’expliquer quels navires du groupe de force de frappe navigueraient dans la mer Noire.

Cependant, plus tôt ce mois-ci, il a été affirmé qu’un destroyer britannique de type 45 et une frégate anti-sous-marine de type 23 entreraient dans la mer Noire.

Le ministère de la Défense a expliqué que placer ces navires au large des côtes de l’Ukraine montrerait sa solidarité avec Kiev dans sa confrontation avec Moscou.

Le ministère de la Défense a déclaré que les navires «participeraient aux exercices de l’OTAN et fourniraient un soutien aux opérations de sécurité maritime en mer Noire».

La semaine dernière, les États-Unis se sont abstenus de déployer deux de leurs navires dans la mer Noire.

«C’est aussi un test de volonté pour l’OTAN alors que la température monte entre la Russie et l’Occident.

«Je salue ce déploiement maritime.

«La manière dont nous défendons les règles et normes internationales aujourd’hui créera des précédents pour la prochaine décennie.

«Si nous ne confirmons pas la mer Noire comme eaux internationales, alors la Russie tentera de combler le vide comme la Chine cherche à le faire dans la mer de Chine méridionale.»