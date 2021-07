Le groupe américain Guns N’ Roses annonce trois concerts au Mexique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Le groupe américain Guns N’ Roses a annoncé ce lundi trois concerts au Mexique prévus les 7, 9 et 12 octobre dans les villes de Guadalajara (Jalisco), Mérida (Yucatán) et Monterrey (Nuevo León), respectivement.

“Mexique, nous sommes de retour”, a souligné le groupe sur ses réseaux sociaux et montré une affiche avec les dates des concerts. De plus, l’image avertit que les événements seront conformes aux protocoles sanitaires et qu’ils respecteront les réglementations de la ville concernant le feu de circulation épidémique faisant référence à la pandémie de COVID-19.

Les trois concerts font partie de la tournée mexicaine “We’re F’N ‘Back”, avec laquelle les promoteurs musicaux cherchent la réactivation économique d’un secteur qui a été l’un des plus durement touchés par la pandémie.

À Guadalajara, lors du concert qui ouvre la tournée, le groupe se produira au stade Akron ; à Mérida, ils seront sur l’esplanade de la Foire Xmatkuil et à Monterrey, ils joueront au stade de baseball des Sultans.

Formé en 1985, le groupe, dirigé par Axl Rose, profitera de son séjour au Mexique pour présenter des tubes tels que “Sweet Child O’Mine”, “Welcome to the jungle” et “November Rain”, entre autres.

Le dernier concert offert par le groupe au Mexique a eu lieu le 15 mars 2020, lorsqu’ils se sont présentés comme le groupe stellaire du premier jour du Vive Latino Festival, devant quelque 60 000 spectateurs, avant le confinement imposé par le coronavirus.

Début avril, le groupe américain a annoncé le report de sa tournée européenne tant attendue à 2022.

Source : Cependant