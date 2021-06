Le groupe américain Party devient introspectif

Le milieu des années 90 a vu Bon Jovi à un carrefour. Bien sûr, c’était le nom du plus grand album du groupe, sorti en octobre 1994, mais c’était aussi un moment critique pour les natifs du New Jersey. Le groupe s’était éloigné de son cheveux en métal racines avec Keep The Faith de 1992, choisissant plutôt de naviguer dans un son rock plus simple et plus lourd. Maintenir leurs tendances pop – y compris de longs solos et des ballades au piano – ils ont été récompensés par une multitude de singles à succès.

Quand est venu le temps de monter leur sixième album studio, These Days, le groupe a dû décider s’il voulait suivre le même chemin tracé par les précédents singles “Keep The Faith”, “Bed Of Roses”, “In These Arms”, et “Toujours”, le power-ballade touché de Crossroads. Bon Jovi a dû décider quel type de groupe ils voulaient être à un moment où grunge, le rock alternatif et le rock indépendant dominaient le paysage.

À la fin de la tournée Keep The Faith, le groupe a pris un congé et Jon Bon Jovi a écrit “Something to Believe In”, la première des 40 chansons que le groupe ferait une démo pour These Days.

Entrer en territoire inconnu

Visant un son plus large, le groupe a décidé d’enrôler Peter Collins (Se précipiter, Alice Cooper) pour produire le dossier. La familiarité de Collins avec ces types de productions ambitieuses était un bonus, mais le disque a rencontré quelques problèmes dès le saut. Les premières sessions, à Nashville, ont été effacées, de sorte que les enregistrements suivants ont eu lieu dans plusieurs studios de la région de Los Angeles et dans le home studio de Bon Jovi à Woodstock, New York.

Une fois qu’ils se sont installés, cependant, le groupe est entré en territoire inconnu. Les paroles de Jon Bon Jovi étaient plus sombres que tout ce qu’il avait écrit auparavant, bien que le groupe soit dans un état d’harmonie relative.

Même avec des paroles quelque peu moroses, These Days était un disque de Bon Jovi de part en part. Sorti le 27 juin 1995, il mélange le son rock caractéristique de Bon Jovi avec des éléments de soul, de R&B (en particulier sur les singles pleins d’entrain « Damned » et « Hearts Breaking Even ») et de rock moderne. Le sol en dessous d’eux changeait rapidement, grâce aux goûts changeants des fans de radio et de rock, mais plutôt que de sauter dans le dernier train en marche, Bon Jovi s’en est tenu à leurs armes tout en poussant leur son dans des endroits plus ambitieux.

Pas votre tarif typique de stade rock

Comme sur de nombreuses chansons classiques de Bon Jovi, Desmond Child a rejoint Bon Jovi et Richie Sambora pour écrire le deuxième single de l’album, “Something For The Pain”, “This Ain’t A Love Song” et “Diamond Ring”. Depuis l’ouverture de These Days, “Hey God”, avec ses paroles sur le fait d’être “à deux chèques de salaire de vivre dans la rue”, il était clair que ce n’était pas votre tarif typique de stade rock.

Ils ne sont peut-être pas devenus grunge ou n’ont pas enfilé de flanelle, mais Bon Jovi a adopté le lyrisme introspectif des années 90 sur « Something To Believe In » et « These Days », bien qu’ils puissent encore brûler des numéros R&B appropriés sur « This Ain’t A Love Song”, “Hearts Breaking Even” et “Damned”, qui comportait une section de cuivres inspirée par d’autres Jerseyites, The Asbury Jukes.

Malgré “Hey God”, These Days était dominé par des ballades pop-rock, Bon Jovi prouvant que lorsqu’ils se débarrassaient de leurs garnitures hard-rock, ils avaient encore quelque chose à dire. Ne cherchez pas plus loin que la sérénade entre Sambora et Jon Bon Jovi sur « Lie To Me ». Même la chanson titre de l’album laisse une boule dans la gorge.

Le début d’une nouvelle ère

Après la sortie de These Days, les radios pop et rock s’emparent de l’album, tout comme les critiques. Il s’est bien vendu à l’échelle internationale, atteignant le numéro 1 dans de nombreux pays, le magazine musical britannique Q le classant au deuxième rang des meilleures sorties de 1995, juste derrière l’album phare d’Oasis (What’s The Story) Morning Glory?. Bien qu’il ait culminé au n ° 9 aux États-Unis, These Days a quand même trouvé Bon Jovi commandant le public du stade à la maison.

Ces jours ont marqué le début d’une nouvelle ère pour Bon Jovi. Leur passage au pop-rock continuerait à porter ses fruits sur des tubes comme « It’s My Life » et « Have A Nice Day » – des chansons qui n’auraient jamais été écrites sans le travail de base posé par These Days. C’est ce pivot du hair metal au hard rock puis au pop-rock qui leur a permis de survivre alors que nombre de leurs contemporains étaient tombés à l’eau.

Si les premiers albums de Bon Jovi étaient la bande originale des romances sur les parkings et des manigances de fin de soirée, These Days était le son de la croissance – et de toute la joie et le chagrin qui l’accompagnent.

