Le groupe Ant de Jack Ma vend des NFT sur Alipay et précise qu’ils sont différents des crypto-monnaies

Le groupe chinois Ant, le groupe fintech contrôlé par Jack Ma, a mis en vente des jetons non fongibles (NFT) via sa plateforme de paiement Alipay. Les articles se sont vendus rapidement mercredi au milieu de la répression continue des autorités.

Sur la base du thème de Dunhuang, environ 16 000 NFT ont été émis par AntChain, l’unité Ant qui développe des solutions technologiques basées sur la blockchain.

AntChain a fourni des services techniques pour l’émission d’œuvres numériques et de leurs certificats virtuels. L’exigence d’achat pour chacun était de dix points Alipay plus 9,9 RMB (~ 1,53 $), et les utilisateurs doivent acheter les NFT via un mini-programme sur Alipay appelé Fensili.

Selon Sino Global Capital, ce lancement a eu deux points clés à retenir ; Premièrement, cela impliquait que les utilisateurs d’Alipay utilisaient directement le RMB pour acheter des NFT, et deuxièmement, tandis que les NFT, les actifs numériques basés sur AntChain ressemblent davantage à des JPG et non à ce que nous voyons sur le marché de la cryptographie.

Ant Group, qui subit une restructuration ordonnée par le gouvernement après l’effondrement de sa méga-introduction en bourse l’année dernière, a fait une distinction entre les NFT et les crypto-monnaies suite aux inquiétudes des médias sociaux quant à savoir s’ils sont même autorisés à être impliqués dans les NFT alors que la Chine est sévir contre le commerce de crypto et l’exploitation minière.

“NFT n’est pas interchangeable, ni divisible, ce qui le rend différent par nature des crypto-monnaies telles que le bitcoin”, a déclaré un porte-parole d’AntChain.

Les œuvres d’art numériques NFT sont également mises aux enchères sur la plate-forme d’Alibaba accessible par l’application Alipay. Selon les accords de produit d’AntChain, il fournit des technologies de blockchain aux produits NFT. Sino Global Capital a déclaré :

« Il y a eu beaucoup d’enthousiasme à propos de ces NFT en Chine, certaines personnes se demandant si les NFT seront un succès, la combinaison des centaines de millions d’utilisateurs d’Alipay, la commodité de ses paiements directs et son intégration avec d’autres produits Alipay, feront-elles d’Alipay un des plus grandes places de marché « NFT » au monde à l’avenir ? »

