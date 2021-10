Le groupe anti-Donald Trump semble-t-il derrière le canular de la suprématie blanche en Virginie

Publicité

Les démocrates sont désespérés en Virginie alors qu’une course que beaucoup pensaient avoir verrouillé semble s’éloigner.

Vendredi, le groupe anti-Donald Trump The Lincoln Project, qui prétend être un groupe de conservateurs, a semblé s’attribuer le mérite d’une cascade dans laquelle des personnes déguisées en suprémacistes blancs se sont réunies lors d’un événement pour le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, faisant semblant de le soutenir., a rapporté Fox News.

« Ces hommes se sont approchés du bus de @GlennYoungkin alors qu’il s’arrêtait en disant ce qui ressemblait à: » Nous sommes tous pour Glenn. » Ici, ils se tiennent devant le bus alors que son événement de campagne à Guadalajara a commencé », a déclaré la journaliste de NBC 28 Elizabeth Holmes sur Twitter avec une photo des hommes habillés comme ceux du rassemblement Unite The Right à Charlottesville, tenant des torches tiki.

Certains membres de la campagne du candidat démocrate Terry McAuliffe, croyant vraisemblablement que le coup était réel, ont propagé le canular sur Twitter.

« Le rassemblement Unite the Right a été l’un des jours les plus sombres de l’histoire du Commonwealth. c’est ce que sont les partisans de Glenn Youngkin », a déclaré Christina Freundlich, porte-parole du démocrate, dans un tweet qui a depuis été supprimé.

« Wow. Lors d’un arrêt de campagne pour Glen Youngkin ce matin, les gens tenaient des torches tiki et scandaient « nous sommes tous pour Glenn », a déclaré le responsable des médias sociaux de la campagne McAuliffe, Charlie Olaf, dans un autre tweet qui a été supprimé. « Référence dégoûtante au rassemblement Unite the Right 2017 à Charlottesville. »

Et ils n’étaient pas les seuls démocrates à intervenir.

Le représentant démocrate de Californie, Eric Swalwell, a déclaré: « Birds of a feather », dans un tweet qu’il a depuis supprimé après que le Lincoln Project ait semblé s’en attribuer le mérite.

«Le Lincoln Project a diffusé des publicités soulignant la haine déchaînée à Charlottesville ainsi que l’échec continu de Glenn Youngkin à dénoncer les« gens très bien des deux côtés » de Donald Trump. Nous continuerons à dessiner ce contraste dans les vidéos diffusées, sur nos plateformes de médias sociaux et lors des rassemblements Youngkin », a déclaré le groupe. « La manifestation d’aujourd’hui était notre façon de rappeler aux Virginiens ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans, l’adhésion du Parti républicain à ces valeurs et l’échec de Glenn Youngkin à le condamner. »

« En ma qualité de consultant en communication, j’ai travaillé avec @ProjectLincoln pour coordonner l’action Youngkin d’aujourd’hui à Charlottesville. Je me joins à eux dans la lutte pour défendre notre démocratie contre les extrémistes de droite et j’appelle Glenn Youngkin à dénoncer les « gens très bien » de Trump », a déclaré Lauren Windsor, directrice exécutive d’American Family Voices.

Lorsque la campagne McAuliffe a appris que la manifestation était un canular, après avoir aidé à diffuser les images, elle a condamné ce que le Lincoln Project avait apparemment fait.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est dégoûtant et déplaisant et nous le condamnons dans les termes les plus forts. Les personnes impliquées devraient immédiatement s’excuser », a déclaré Chris Bolling, directeur de campagne de McAuliffe, au journaliste de Vice News, Cameron Joseph.

« Le Parti démocrate de Virginie, ainsi que ses partenaires coordonnés et ses affiliés, n’ont joué aucun rôle dans les événements qui se sont produits en dehors de l’arrêt de bus de la campagne Youngkin aujourd’hui », a déclaré la campagne.

« Ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans a été une tragédie et l’un des moments les plus sombres de la mémoire récente de notre État et est un événement à ne pas prendre à la légère », a-t-il déclaré. « Que quiconque accuse notre personnel d’avoir un rôle dans cet événement est honteux et faux. »

Mais lorsqu’on lui a demandé de commenter, Youngkin a déclaré qu’il croyait que la campagne McAuliffe y avait joué un rôle.

« Je pense qu’ils travaillent pour Terry McAuliffe, et je suis sûr qu’il les a envoyés. Ils feront n’importe quoi pour gagner, et il fait n’importe quoi pour gagner, et donc il paie des gens pour qu’ils se présentent et fassent des bêtises lors de nos rassemblements », a-t-il déclaré.