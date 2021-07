de Luis Miguel, Le Nouvel Américain :

Un projet Big Tech multi-entreprises créé pour lutter contre le « terrorisme » ne se concentrera désormais plus sur la répression des réseaux terroristes islamiques tels que ISIS et Al-Qaïda et ciblera plutôt les organisations « d’extrême droite ».

Le Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), une collaboration qui inclut Facebook, Google, Twitter et Microsoft, a créé une base de données partagée de contenu « extrémiste » qui est partagé par les entreprises participantes, leur permettant de surveiller plus facilement et supprimer ce contenu d’une plate-forme à l’autre.

Jusqu’à présent, la base de données GIFCT était largement composée de contenu provenant des talibans, d’Al-Qaïda, de l’État islamique et d’autres groupes islamiques violents.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Désormais, les organisations nationales de droite seront la priorité.

« Au cours des prochains mois, le groupe ajoutera des manifestes d’attaquants – souvent partagés par des sympathisants après la violence de la suprématie blanche – et d’autres publications et liens signalés par l’initiative de l’ONU Tech Against Terrorism », rapporte .. « Il utilisera des listes du groupe de partage de renseignements Five Eyes, en ajoutant des URL et des PDF de plus de groupes, notamment les Proud Boys, les Three Percenters et les néo-nazis. »

Le directeur exécutif du GIFCT, Nicholas Rasmussen, a déclaré au média que « quiconque regarde le paysage du terrorisme ou de l’extrémisme doit comprendre qu’il y a d’autres parties… qui exigent une attention en ce moment », soulignant les menaces présumées de violence de la part de la droite.

Les 14 entreprises qui peuvent accéder à GIFCT incluent également Snapchat, Reddit, Verizon et LinkedIn. L’organisation a été créée en 2017 sous la pression des gouvernements américain et européen à la suite des attentats terroristes islamiques à Paris et à Bruxelles.

Récemment, le groupe a recruté Airbnb et Mailchimp en tant que membres.

La nouvelle intervient peu de temps après l’annonce que PayPal, l’une des plus grandes plateformes de transfert d’argent en ligne au monde, s’associera à la Ligue anti-diffamation (ADL) de gauche pour lutter contre les mouvements « extrémistes » et « haineux » sur sa plateforme.

Selon The Hill, le partenariat PayPal-ADL étudiera spécifiquement les modèles financiers de ces groupes « extrémistes ». Les responsables des deux organisations ont déclaré qu’ils partageraient leurs conclusions avec les forces de l’ordre et les décideurs.

« Nous tous, y compris dans le secteur privé, avons un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la propagation de l’extrémisme et de la haine. Avec cette nouvelle initiative, nous établissons une nouvelle norme permettant aux entreprises d’apporter leur expertise aux problèmes sociaux critiques », a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG d’ADL.

“Nous avons une occasion unique de mieux comprendre comment la haine se propage et de développer des informations clés qui éclaireront les efforts du secteur financier, des forces de l’ordre et de nos communautés pour atténuer les menaces extrémistes”, a-t-il ajouté.

PayPal a précédemment coupé ses services aux individus et aux organisations de la droite politique, y compris la plate-forme vidéo de libre parole BitChute, la candidate et militante républicaine au Congrès Laura Loomer et l’artiste de rue conservateur Sabo.

La nouvelle de la répression de Big Tech contre «l’extrémisme» de droite survient également alors que des voix affirmant la fraude électorale en 2020 et remettant en question la légitimité de Joe Biden sont qualifiées par l’establishment d’«extrême droite» et même de «terroristes» et «insurrectionnels».

Cette poussée a été justifiée par la manifestation du 6 janvier au Capitole, que les médias ont continuellement décrite comme une “insurrection”, bien qu’aucun des manifestants qui sont entrés au Capitole ce jour-là n’était armé et que beaucoup de ceux qui ont été arrêtés ne soient même pas inculpés. avec des crimes violents. De plus, des images de ce jour montrent la police du Capitole laissant de nombreux manifestants entrer dans le Capitole.

Le récit a été aidé par certains républicains. La représentante Liz Cheney (R-Wy.), qui a voté pour destituer le président Donald Trump, est l’un des deux membres du GOP choisis par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Calif.) pour siéger au comité du 6 janvier. Cheney a donné une conférence à son propre parti lors des audiences de mardi.

Lire la suite @ TheNewAmerican.com