Le groupe australien REA est haussier sur le marché immobilier indien ; Augmentation de 25 % des revenus de l’Inde en FY’21

News Corp est également l’actionnaire majoritaire du groupe australien REA.

L’opération en Inde de la société immobilière australienne REA Group, comprenant trois portails Housing.com, Makaan.com et PropTiger, a enregistré une croissance de 25% de ses revenus au dernier exercice clos en juin malgré la pandémie de COVID et est optimiste quant à la croissance future de l’adoption rapide du numérique en le marché de l’immobilier résidentiel.

Le groupe REA, qui a une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars australiens, a également annoncé le changement de marque d’Elara Technologies, propriétaire de Housing.com, PropTiger.com et Makaan.com, sous le nom de REA India.

La REA India continuera à fonctionner en tant qu’organisation distincte sous la direction continue de Dhruv Agarwala, co-fondateur et directeur général. Le groupe REA a investi pour la première fois dans REA India (anciennement Elara Technologies Pte Ltd) en 2017, devenant l’actionnaire majoritaire à 61 % en 2020, tandis que la participation restante est détenue par la société américaine News Corp.

« L’un des piliers de la stratégie de croissance à long terme de REA consiste à s’étendre sur les grands marchés en croissance. Notre forte présence en Inde offre au groupe REA une exposition à l’une des économies les plus attrayantes au monde et complète notre présence existante en Australie, en Asie et en Amérique du Nord », a déclaré Owen Wilson, président-directeur général du groupe REA.

Il a déclaré que le marché immobilier résidentiel en Inde présente d’énormes opportunités de croissance grâce à l’adoption rapide du numérique.

« En tirant parti du talent et de l’expertise combinés de REA Group et de REA India, nous avons une feuille de route passionnante, alimentée par la fourniture d’expériences de consommation hautement personnalisées, pour devenir l’entreprise immobilière numérique numéro un en Inde, a-t-il ajouté.

Commentant le développement, Agarwala a déclaré que la société consoliderait sa position de plate-forme immobilière numérique de choix en Inde. « La nouvelle image de marque nous fournira un héritage de marque solide soutenu par une technologie de pointe. Nous continuerons de servir nos consommateurs et clients avec la même passion et d’étendre notre présence sur le marché immobilier prometteur en Inde », a-t-il déclaré.

Agarwala a déclaré que la pandémie a accru le besoin de technologie du marché et a révolutionné la manière dont les consommateurs trouvent et achètent des biens immobiliers.

«Ce changement rapide et transformateur a conduit à une adoption numérique accélérée et au besoin de services complets compatibles numériquement qui sont au cœur de notre stratégie commerciale. Notre objectif est d’optimiser nos offres autour de ce changement et de créer une plate-forme plus engageante et transparente pour notre base d’utilisateurs, avec le soutien de l’équipe du groupe REA », a-t-il déclaré.

Agarwala a informé que les revenus de REA India ont augmenté de plus de 25 pour cent au cours du dernier exercice clos en juin.

PropTiger.com a été lancé en 2011 et Makaan.com a été acquis en mai 2015.

Housing.com, start-up fondée en 2012 par une dizaine de diplômés en informatique, a rejoint le groupe en janvier 2017.

PropTiger est l’une des principales sociétés de courtage immobilier en ligne du pays. Housing.com est l’une des principales plateformes immobilières numériques destinées aux développeurs, aux courtiers, aux propriétaires, aux acheteurs et aux locataires.

