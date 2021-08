Le groupe Authentic Brands de Jamie Salter remporte la course Reebok – WWD

Jamie Salter a pris une décision active chez Authentic Brands Group en signant un accord pouvant atteindre 2,1 milliards d’euros pour acheter Reebok à Adidas et en réunissant la marque avec l’endosseur vedette Shaquille O’Neal, qui souhaitait depuis longtemps en être propriétaire.

Et même si cela signifie de grands changements pour Reebok, c’est une décision qui aura également un impact significatif sur ABG, que Salter dirige en tant que président et chef de la direction.

Salter a déclaré à WWD que l’achat – qui est quatre fois plus important que tout autre accord conclu par ABG – devrait être la première marque à utiliser une nouvelle approche avec le modèle d’exploitation ABG existant. Tout comme la division SPARC de la société, un partenariat 50-50 avec Simon Property Group, Reebok se chargera de toute la conception, passera un contrat avec les fabricants pour produire la ligne, puis autorisera les détaillants du monde entier à vendre le produit.

“Nous n’allons toujours pas détenir d’inventaire”, a déclaré Salter. « Et nous contrôlerons la distribution mais au lieu de DTR [direct-to-retail], nous éliminons l’intermédiaire. Nous sélectionnerons manuellement les comptes dans les grands magasins, les hors-prix et autres, puis nous les traiterons de manière étroite et approfondie. Cela offrira plus de marge à nos partenaires de gros et de détail dans le monde. »

Il a dit que cela imite ce qui se fait chez SPARC, “mais maintenant nous allons le faire chez ABG.” Et cela pourrait être la première de nombreuses marques à rejoindre ABG de cette manière, a déclaré Salter. “Nous allons également construire un centre de design mondial pour d’autres marques, et nous commencerons par Reebok.”

Ce centre de conception mondial sera basé au siège social de Reebok à Boston, qui sera conservé – où il est dirigé par le vice-président de la direction créative Kerby Jean-Raymond – avec son «équipe massive», qui aidera ABG à naviguer dans ce nouveau modèle d’exploitation. “Nous allons garder une très grande équipe à Boston”, a-t-il déclaré. Le président de Reebok, Matt O’Toole, devrait jouer un rôle clé dans la transition.

“Ce sera comme d’habitude partout dans le monde”, a déclaré Salter. « Les magasins, Internet et le client restent intacts. Nous allons simplement rationaliser le processus et continuer à fournir un excellent produit, mais d’une manière différente.

Il a déclaré qu’au cours des prochains mois, Reebok se retirerait des systèmes d’Adidas et rejoindrait les plateformes d’ABG à travers le monde après ce qu’il s’attend à être une “transition en douceur”.

Alors que Salter a refusé de commenter la structure de l’accord, des sources ont déclaré que la transaction en espèces représenterait probablement entre 1,5 et 2 milliards de dollars et que l’accord comporte trois volets, couvrant la propriété intellectuelle de la marque, le fonds de roulement et un complément de prix.

C’est un accord qui réinitialise le jeu actif sur plusieurs fronts, permettant à Adidas de se concentrer sur son activité phare beaucoup plus importante tout en donnant à la centrale de licences ABG un grand coup de pouce dans la catégorie chaude, et juste avant son introduction en bourse prévue cet été.

Adidas jouait avec l’idée de vendre la Reebok en difficulté l’année dernière et l’a officialisée en février, mettant la société sur le banc juste avant de dévoiler sa stratégie « À nous le jeu » pour stimuler les ventes et la rentabilité.

L’implication était qu’Adidas avait besoin – ou du moins voulait – de retirer Reebok de l’équipe s’il voulait gagner.

Mais alors qu’Adidas rivalise pour se concentrer, Salter joue un jeu différent et beaucoup plus large et, pour l’instant, gagne à sa manière.

ABG est devenu un acquéreur vorace, récoltant les droits sur des noms de célébrités de Marilyn Monroe à O’Neal, des marques telles que Nautica et Airwalk et des détaillants Forever 21, Brooks Brothers et Barneys New York, ainsi que de nombreux autres. Du côté des vêtements de sport et des sports, ABG compte parmi ses propriétés Sports Illustrated, Spyder, Greg Norman, Prince, Above the Rim, Hind et Volcom.

Reebok portera à nouveau l’entreprise à un autre niveau.

“Nous avons des vues sur Reebok depuis de nombreuses années, et nous sommes ravis d’apporter enfin cette marque emblématique dans le giron”, a déclaré Salter dans un communiqué. « Reebok occupe non seulement une place particulière dans l’esprit et le cœur des consommateurs du monde entier, mais la marque bénéficie également d’une large distribution mondiale. Adidas a été un intendant incroyable de la marque Reebok, et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe Reebok pour poursuivre leur excellent travail et renforcer sa position en tant que l’une des principales marques grand public au monde.

Alors qu’ABG s’intéresse depuis longtemps à Reebok, il y avait de la concurrence car Advent International, Cerberus Capital Management, CVC Capital Partners et Sycamore Partners bourdonnaient également autour de la marque.

Une personne familière avec le processus a décrit l’offre réussie d’ABG comme une victoire par derrière.

Reebok opère dans 80 pays et réalise environ 70 pour cent de son activité en dehors des États-Unis et du Canada.

La portée internationale de la marque permettra à la fois à ABG d’attirer de nouveaux partenaires à travers le monde et de créer des opportunités à l’étranger pour ses nombreuses autres marques.

Le prévisionniste Craig Johnson, président de Customer Growth Partners, a déclaré que la marque avait l’opportunité de prospérer dans une nouvelle structure d’entreprise.

“Reebok sous l’organisation Adidas a toujours été un peu un beau-fils”, a déclaré Johnson.

Selon lui, le marché est dominé par les géants Nike et Adidas, suivis d’une série de marques de « niveau deux » telles que Reebook, mais aussi Puma et Asics.

« Qui est chaud parmi les marques de premier plan ? Nike est plus que jamais en vogue et c’est l’une des deux meilleures marques au monde aux côtés d’Apple », a déclaré Johnson, ajoutant que Puma est le joueur phare des plus petites marques du secteur.

Mais alors que les autres marques ont poussé pour rester à jour, il a déclaré que Reebok avait été laissé pour compte.

“C’est devenu une marque d’hier et personne ne sait vraiment ce qu’elle représente”, a déclaré Johnson. « Quelle est sa raison d’être ? Cela n’a pas été bien défini dans l’organisation Adidas. Si vous êtes un amoureux de la marque Reebok ou même simplement neutre à ce sujet, vous aimez voir les entreprises faire des choses nouvelles et intéressantes pour réussir. Reebok n’a pas fait beaucoup de ça.

Des mesures récentes ont été prises dans cette direction.

Le designer Buzzy Jean-Raymond a été élevé à son poste de vice-président de la direction créative. Et la marque a conclu des accords de grande envergure avec Victoria Beckham, Cardi B, Ariana Grande et Gigi Hadid.

Mais ABG a maintenant la possibilité de mener à bien ce processus – et dans son propre style.

ABG a déclaré qu’il « prévoyait d’utiliser son playbook de base, en mettant en relation des marques fortes avec les meilleurs licenciés et un réseau de partenaires qui cherchent à optimiser la valeur sur le marché. Le siège mondial de la marque restera à Boston et ABG travaillera en étroite collaboration avec Adidas, le président de Reebok Matt O’Toole et toute l’équipe Reebok pour faire passer la marque à la plate-forme d’ABG. Salter et son équipe prévoient de maintenir l’empreinte mondiale de la marque dans la vente au détail, la vente en gros et le commerce électronique.

La marque occupe toujours une place particulière dans le cœur de beaucoup.

O’Neal a déclaré : “En tant que partenaire de longue date de Reebok et propriétaire d’ABG, c’est un rêve devenu réalité d’accueillir cette marque légendaire dans la famille.”

La star du basket-ball a déjà suggéré que c’était une possibilité.

En 2019, O’Neal a déclaré à un intervieweur : « J’adorerais acheter Reebok », bien avant que la marque ne soit connue pour être à vendre. Et maintenant, 29 ans après qu’O’Neal ait signé pour soutenir le “Shaq Attaq” de Reebok, il a réalisé ce rêve, du moins d’une certaine manière.

Salter a déclaré qu’O’Neal peut « être aussi impliqué qu’il le souhaite. Il est copropriétaire d’ABG et sera copropriétaire de Reebok. Il est vraiment à l’écoute et c’est la marque qu’il rêve de posséder.

Le PDG a également déclaré qu’il n’était pas prévu d’apporter des modifications immédiates à la liste de collaborateurs de haut niveau de Reebok tels que Ariana Grande, Cardi B et d’autres. “Tous les contrats qu’ils ont restent en place”, a-t-il déclaré.

À l’avenir, Reebok aura de nouveaux types financièrement avertis dans l’équipe. ABG a déclaré que ses bailleurs de fonds privés BlackRock, General Atlantic et Leonard Green & Partners “ont joué un rôle déterminant dans ce partenariat”.

Kasper Rørsted, PDG d’Adidas, a déclaré : « Reebok a été un élément précieux d’Adidas, et nous sommes reconnaissants pour les contributions de la marque et de l’équipe derrière elle à notre entreprise. Avec ce changement de propriétaire, nous pensons que la marque Reebok sera bien positionnée pour un succès à long terme. Quant à Adidas, nous continuerons de concentrer nos efforts sur l’exécution de notre stratégie « À nous le jeu » qui nous permettra de croître dans un secteur attrayant, de gagner des parts de marché et de créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes. »

Adidas a acquis Reebok en 2006 pour 3,8 milliards de dollars, ce qui comprenait à l’époque les marques Rockport, CCM Hockey et Greg Norman. Adidas a ensuite déchargé ces marques.

Reebok a longtemps été éclipsée par sa société mère et a toujours été sous-performante même si les résultats se sont améliorés récemment. Les ventes de Reebok ont ​​atteint 94% au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, et 13% au-dessus des niveaux de 2019.

Alors qu’Adidas veut clairement se concentrer sur sa marque principale, elle vend également sur ce qui est devenu un marché très chaud, où les investisseurs de toutes sortes regardent à nouveau les entreprises de consommation et au-delà de la pandémie.

Les entreprises profitent de plus en plus de taux d’intérêt plus bas et de mesures de relance gouvernementales, de dépenses de consommation relativement fortes et d’un optimisme commercial qui transcende la variante Delta, et se séparent pour passer à l’action.

De nombreuses autres marques et entreprises de mode se joignent à ABG dans leur ruée vers le marché public. Rent the Runway et Warby Parker ont tous deux déclaré qu’ils franchissaient le pas, tandis que Allbirds et Fabletics le seraient. Le groupe Ermenegildo Zegna entre en bourse via un accord SPAC. Et Foot Locker Inc. débourse 1,1 milliard de dollars pour amener deux détaillants, Atmos et WSS, dans le giron.

D’autres acteurs du monde du sport font également leur entrée.

Le géant des licences sportives et artiste de maillots à rotation rapide Fanatics a réalisé une valorisation de 18 milliards de dollars ce mois-ci, collectant plus d’argent auprès de Jay-Z, de la Major League Baseball et d’autres alors qu’il se dirigeait vers un large objectif qui pourrait également inclure les paris sportifs. La société a déclaré qu’elle pourrait éventuellement devenir publique.

Dans l’ensemble, les marques doublent leurs plans de vente directe aux consommateurs, s’appuyant sur les gains de commerce électronique réalisés lors des blocages des coronavirus et établissant des relations plus solides avec le consommateur final.

Si la pandémie a contraint la mode à faire une sorte de pause à la mi-temps pour retravailler sa stratégie, la seconde mi-temps est sur le point de démarrer. Et Reebok semble sortir du banc – avec un tout autre plan d’attaque.

