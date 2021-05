Le groupe Bajaj promet 200 crores de roupies pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19

Le groupe Bajaj a promis mardi 200 crore de roupies pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19 dans le pays. Le groupe a été l’une des premières entreprises à engager des fonds de Rs 100 crore au début de la première vague en mars 2020. Il en a déjà dépensé plus de 75%, les fonds restants étant utilisés pour soutenir des initiatives de vaccination.

Ce crore de Rs 200 est un soutien supplémentaire pour fournir à tous les citoyens l’accès aux soins de santé et à d’autres nécessités.

«Compte tenu de la gravité de la deuxième vague de la pandémie, nous promettons un soutien financier supplémentaire de Rs 200 crore pour la réponse Covid-19. Le soutien financier sera utilisé pour atténuer les défis immédiats sur le terrain ainsi que pour renforcer les capacités et les ressources nécessaires pour faire face à une éventuelle troisième vague », a déclaré Rahul Bajaj, président émérite des entreprises de Bajaj, dans un communiqué.

Le groupe Bajaj a travaillé avec le gouvernement, l’administration locale et un réseau de plus de 200 ONG partenaires pour fournir une aide alimentaire aux migrants bloqués, moderniser les établissements de santé urbains et ruraux, et fournir des dispositifs de santé et une aide aux moyens de subsistance aux migrants de retour. Récemment, il a travaillé avec la plate-forme Pune pour la réponse Covid-19 et pour l’acquisition de 12 usines d’oxygène afin de fournir plus de 5000 litres par minute d’approvisionnement en oxygène aux hôpitaux ruraux et urbains, ainsi que des équipements d’assistance respiratoire tels que des concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs et des BiPaps. pour aider à augmenter leur capacité à traiter les patients atteints de Covid-19.

