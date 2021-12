Le Groupe BCB se développe en Europe avec l’acquisition d’une banque allemande centenaire

BCB Group, le fournisseur de services de paiement dédiés à la cryptographie, a acquis Sutor Bank, spécialisée dans les technologies financières, prenant le contrôle d’une banque allemande pour conduire son expansion dans l’Union européenne.

Les termes de l’accord, qui nécessite l’approbation du régulateur allemand, BaFin, n’ont pas été divulgués. La BCB a déclaré qu’elle s’attend à ce que la transaction soit autorisée d’ici la fin février.

« L’ajout d’une banque entièrement agréée au groupe permettra au groupe BCB de mieux servir ses clients dans l’UE et de stimuler la croissance dans son secteur d’activité », a déclaré la société dans un communiqué.

La société basée à Londres a connu une augmentation considérable de la croissance des volumes et, en février de cette année, a traité plus de 4 milliards de dollars de paiements et de transactions, selon un communiqué de presse. En mars, il a levé 4,5 millions de dollars alors qu’il cherchait à obtenir plus de licences et à faire une percée en Suisse et à Singapour.

Suto, basée à Hambourg, en Allemagne, a été fondée en 1921.

Moonpay, une application de paiement par crypto-monnaie, a conclu un partenariat stratégique avec le groupe BCB en juin de cette année. Le partenariat impliquait que Moonpay ait pris une participation importante dans le groupe BCB et les termes de l’accord n’ont pas non plus été divulgués.

