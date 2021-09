Le groupe Bitkub s’associe à Miss Univers Thaïlande 2021, apportant les tendances NFT et Crypto à la beauté …

Singapour, le 10 septembre 2021 – Bitkub Capital Group Holdings, l’une des principales sociétés thaïlandaises de blockchain et de crypto-monnaie, s’est officiellement associée à Miss Univers Thaïlande 2021 en tant que première société de blockchain et de crypto-monnaie au monde à proposer des solutions NFT et de crypto-monnaie, ainsi que d’autres tendances. des crypto-monnaies aux concours de beauté.

Une lueur d’espoir et de confiance dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Au milieu de la pandémie dévastatrice de COVID-19, qui a rendu la vie différente et forcé la société à s’adapter à une ère de « Nouvelle Normale », les routines de la vie quotidienne ont changé indéfiniment. Le concours Miss Univers Thaïlande 2021 vise à rétablir son rôle de phare d’espoir et de confiance pour les masses, tout en renforçant la foi grâce à son concept de “Pouvoir de la passion”. Le concours recherchera un gagnant pour participer à l’étape Miss Univers 2021 qui s’est tenue à Eilat, en Israël.

Bitkub Capital Group Holdings Ltd., la société mère de Bitkub Online Co., Ltd., la bourse de crypto-monnaie n ° 1 de Thaïlande, Bitkub Academy fournira une formation sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain aux concurrents. De plus, Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd. soutiendra également la concurrence avec des solutions NFT en créant des cartes à collectionner NFT populaires auprès des participants au concours. Enfin, le gagnant recevra des prix spéciaux sous forme d’actifs numériques.

Miss Univers Thaïlande 2021 : le pouvoir de la passion

Topp Jirayut Srupsrisopa, fondateur et PDG de Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd., le représentant officiel de Bitkub a assisté à une conférence de presse spéciale au cours de laquelle il a révélé que le concept “Le pouvoir de la passion” avait attiré l’attention de Bitkub.

« Cela correspond à notre ferme conviction que la passion peut être un puissant moteur qui change la vie, ainsi que le monde, pour le mieux, tout comme Bitkub Group pense que la technologie blockchain va révolutionner le monde. La asociación con Miss Universe Thailand, una prestigiosa plataforma de entretenimiento con una acumulación de más de diez millones de espectadores que apoya las capacidades y roles de las mujeres en la sociedad, ha demostrado ser una dirección positiva para el esfuerzo colaborativo de crear un cambio en la communauté. en plus d’être la voix du peuple pour susciter l’espoir et l’inspiration », a déclaré Srupsrisopa.

Grâce à cette collaboration, Bitkub racontera comment la plate-forme Bitkub Exchange révolutionne le monde de l’investissement et comment Bitkub Academy change le monde en apprenant de nouvelles technologies dans le but que chacun acquière de nouvelles compétences pour l’avenir sans limites. possibilités.

Avec la solution Miss Univers Thaïlande NFT, les cartes à collectionner symbolisent la renommée, la popularité et la valeur basée sur les fans de Miss Univers Thaïlande en utilisant la technologie blockchain. De plus, Miss Univers Thailand Crown serait présenté en édition limitée NFT dans “Morning Moon Village”, le premier jeu à gagner sur Bitkub Chain.

À propos de Bitkub

Bitkub est une plate-forme d’échange de crypto-monnaie et d’actifs numériques de nouvelle génération qui offre des services d’échange avancés permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies. Société légalement enregistrée fondée en février 2018 avec un capital de départ de 50 millions de bahts, la base d’opérations de Bitkub est située à Bangkok, en Thaïlande.

Bitkub vise à combler le fossé entre les services de blockchain et de crypto-monnaie pour les “utilisateurs non techniques” en étant l’échange de crypto-monnaie le plus fiable et le plus convivial de Thaïlande. La plate-forme d’échange de crypto-monnaie fournit une combinaison de plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie, des outils d’analyse technique faciles à utiliser et une passerelle de paiement permettant aux entreprises de mettre en œuvre leurs systèmes de traitement des paiements.

À propos de Miss Univers Thaïlande NFT

Miss Univers Thailand NFT est une collection d’objets de collection numériques pour augmenter l’engagement des fans pendant et après la compétition.

Les téléspectateurs de Miss Univers Thaïlande peuvent se connecter aux plateformes Bitkub, notamment Bitkub Online, Bitkub NEXT et sur la page Facebook officielle des fans http://www.facebook.com/missuniverse.in.th pour regarder l’événement Miss Univers Thaïlande. Il peut également être consulté via les chaînes officielles Bitkub :

