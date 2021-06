Annonces

Le groupe britannique NatWest est le dernier à plafonner les transferts quotidiens vers les échanges cryptographiques

L’un des plus grands prêteurs nationaux de Grande-Bretagne, NatWest Group, a plafonné le montant quotidien que les clients peuvent envoyer aux bourses de crypto-monnaie en raison de préoccupations concernant les escroqueries et la fraude aux investissements.

Cela affecte également le principal échange de crypto-monnaie Binance, qui, comme nous l’avons signalé, a déjà supprimé la possibilité de déposer et de retirer des livres sterling (GBP) de la plate-forme via des paiements plus rapides et des cartes bancaires.

La suspension des deux canaux de paiement en GBP sur Binance est intervenue dans la foulée du régulateur financier britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), qui a émis un avertissement aux consommateurs contre Binance Markets Limited, ce qui n’est pas une interdiction pure et simple.

Maintenant, NatWest Group a imposé un plafond temporaire, le 24 juin, ciblant plusieurs bourses et sociétés d’actifs numériques avec un montant maximum variant selon la plate-forme mais généralement en milliers de livres. Le porte-parole de l’entreprise a déclaré :

“Nous avons vu un niveau élevé d’escroqueries d’investissement en crypto-monnaie ciblant nos clients dans les banques de détail et d’affaires, en particulier via les sites de médias sociaux.”

En tant que tel, pour protéger ses clients des criminels exploitant ces plateformes, une mesure temporaire a été prise pour réduire le montant quotidien maximal qu’un client peut envoyer aux échanges cryptographiques. La société a également bloqué les paiements à un petit nombre de sociétés d’actifs cryptographiques où NatWest a constaté “des niveaux particulièrement importants de préjudices liés à la fraude pour nos clients”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.