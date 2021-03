Le Groupe CDC s’associe à Northern Arc pour investir dans un PBI de 320 crores de Rs pour financer 6 IMF

Le fonds de Rs 320 crore soutiendra six institutions de microfinance nationales – Annapurna Finance, Arohan Financial Services, ASA International, Asirvad Microfinance, Chaitanya India et Fusion Microfinance.

L’institution financière de développement financée par le gouvernement britannique CDC Group et la plateforme de dette numérique basée à Chennai Northern Arc ont conjointement structuré une transaction d’émission d’obligations groupées (PBI) d’une valeur de Rs 320 crore en Inde.

Le fonds de Rs 320 crore soutiendra six institutions de microfinance nationales – Annapurna Finance, Arohan Financial Services, ASA International, Asirvad Microfinance, Chaitanya India et Fusion Microfinance. Ils utiliseront cet argent pour soutenir les emprunteurs féminins et ruraux, a déclaré le Groupe CDC dans un communiqué.

L’investissement de CDC dans l’opération est soutenu par une garantie partielle fournie par Northern Arc. C’est une étape importante pour CDC car il s’agit de la première transaction structurée par CDC sous une structure PBI, selon un communiqué de Northern Arc.

Cet investissement devrait aider les IMF à fournir plus de 6,3 lakh de nouveaux microcrédits aux ménages à faible revenu, principalement des femmes et des emprunteurs ruraux, en augmentant leur accès au financement et en leur permettant de gérer leurs flux de trésorerie et de maintenir ou développer leurs entreprises.

Srini Nagarajan, MD et responsable Asie chez CDC, a déclaré: «Ce partenariat passionnant avec Northern Arc marque la première émission d’obligations groupées de CDC en Inde et intervient à un moment où la liquidité systémique est absolument nécessaire pour atténuer l’impact de Covid-19 sur les personnes vulnérables. population en Inde. Nous sommes heureux que notre investissement facilitera l’accès des petites entreprises et permettra en particulier à un plus grand nombre de femmes en Inde d’avoir un meilleur accès au financement, contribuant ainsi à améliorer leurs moyens de subsistance, leurs ménages et leurs communautés.

Le produit PBI, développé par Northern Arc, regroupe pour un investisseur un ensemble de débentures émises par diverses entités. Ces débentures sont partiellement garanties par Northern Arc.

Kshama Fernandes, PDG de Northern Arc Capital, a déclaré: «Le point fort de Northern Arc a été de présenter les secteurs à impact aux investisseurs grâce à ses produits et structures innovants. Le premier investissement de CDC dans une émission d’obligations groupée dans le secteur de la microfinance en Inde en témoigne… »

