Le groupe CME affirme que ses contrats à terme Bitcoin sont passés à 1 million de contrats

CME Group, le premier marché mondial de produits dérivés, a annoncé que son contrat à terme Micro Bitcoin a dépassé le million de contrats.

Le développement est une indication d’un grand intérêt pour les instruments malgré les mauvaises performances du Bitcoin (BTC / USD) ces derniers temps. C’est également une indication que le marché du Bitcoin est toujours stable quels que soient les défis auxquels est confrontée la crypto-monnaie la plus précieuse au monde.

Tim McCourt, responsable mondial des actions du groupe CME, a déclaré que la demande de contrats à terme Bitcoin de la part des clients a continué de croître depuis qu’il a introduit les contrats à terme Micro Bitcoin le mois dernier.

Une augmentation de 100% par rapport au mois dernier.

Il a réitéré,

Ce contact de petite taille est conçu pour fournir aux acteurs du marché un autre outil pour couvrir leur risque de prix au comptant Bitcoin.

En outre, il a noté que le contrat permettra aux participants d’exécuter des stratégies de trading Bitcoin d’une manière facilement accessible, rentable et efficace.

L’augmentation du volume des transactions survient un mois après que CME Group a annoncé que son volume quotidien de contrats à terme Bitcoin avait dépassé 500 000 contrats. Un record récent montre que le volume des transactions a doublé en seulement un mois.

Selon Brooks Dudley, directeur mondial des ventes numériques chez ED&F Man Capital Markets, la réalisation est excellente, étant donné que le contrat a été lancé il y a à peine deux mois.

Il a ajouté que l’industrie a vu plus de volume institutionnel que prévu, montrant que le moment est venu pour un contrat Bitcoin plus petit.

Augmentation de la spéculation sur la flambée des prix du Bitcoin

Les dernières semaines ont été calmes pour Bitcoin, bien que la pression ait été davantage du côté chinois, le gouvernement ayant interdit l’extraction de crypto-monnaie dans le pays.

De plus en plus de régulateurs dans le monde cherchent également à intensifier leur répression contre Bitcoin et les crypto-monnaies.

Le volume des transactions de Bitcoin a également été faible ces dernières semaines, car les traders attendent avec impatience un nouveau mouvement haussier. Plus d’échanges verront une augmentation du volume des transactions si Bitcoin voit une augmentation constante du prix.

