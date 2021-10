Le groupe CME annonce une augmentation de 170% du volume quotidien moyen des contrats à terme sur Bitcoin au troisième trimestre

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le volume le plus élevé a eu lieu le 7 septembre, tandis que le plus bas a eu lieu le 15 septembre.

Aujourd’hui, lundi, le marché de produits dérivés le plus reconnu au monde, CME Group, a annoncé ses statistiques de marché pour le troisième trimestre -juillet à septembre- de l’année 2021.

Dans un communiqué de presse, la société a révélé que le le volume quotidien moyen (ADV) pour les contrats à terme Bitcoin a augmenté de 170% au troisième trimestre de cette année par rapport au même trimestre de 2020. Les chiffres suggèrent clairement que l’intérêt pour Bitcoin résiste malgré l’incertitude réglementaire autour de l’actif.

Grâce à CME Group, les clients ont une exposition effective au marché Bitcoin, ainsi que la possibilité d’économiser de l’argent sur les compensations de marge potentielles entre les contrats à terme Bitcoin et les options sur les contrats à terme Bitcoin. En outre, les clients peuvent également bénéficier d’une découverte efficace des prix sur des marchés à terme transparents.

En conséquence, l’ADV à terme Bitcoin est passé à 24 236, soit une augmentation globale de 170% au troisième trimestre. Plus précisément entre le 20 août et le 1er octobre ; le plus gros volume de contrats à terme a été enregistré le 7 septembre, avec un volume de 15 998 et un intérêt ouvert de 6 659.

En revanche, le volume le plus bas est survenu le 15 septembre, avec un volume à 3 617 et un intérêt ouvert à 6 721, selon les statistiques partagées par CME Group.

Les données en général

Il est intéressant de comparer la façon dont les contrats à terme Bitcoin ont augmenté par rapport aux autres investissements CME. Le rapport indique les chiffres suivants :

Global ADV (Average Daily Volume) a augmenté de 14% Le taux d’intérêt ADV a augmenté de 53%, y compris : les contrats à terme SOFR ADV record trimestriel de 124 000, soit une augmentation de 183% Les contrats à terme Eurodollar ADV ont augmenté de 67% en glissement annuel ADV Les contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans ont augmenté 62 % Les futures ADV du Trésor ont augmenté de 36%

ADV à terme Bitcoin de 24 236, en hausse de 170%

Les options ADV ont augmenté de 45 % Les options de taux d’intérêt ont augmenté de 87 % Les options d’énergie ont augmenté de 26 % Les options sur indices boursiers ont augmenté de 21 % Les options de change ont augmenté de 15 %

Intérêt supérieur au volume

Une autre chose que le document a révélée est que l’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin est resté constamment supérieur au volume entre le 20 août et le 1er octobre, à l’exception d’un seul jour, le 7 septembre, lorsque le volume des contrats à terme Bitcoin a atteint son plus haut niveau.

Ailleurs, plus de 2,1 millions de contrats au total ont été négociés depuis le lancement des contrats à terme Micro Bitcoin le 3 mai, avec un ADV de 21 000 contrats.

Enfin, en plus de la possibilité de négocier des contrats à terme Bitcoin, CME Group offre aux clients la possibilité de négocier des marchés d’options, d’espèces et de gré à gré (OTC), d’optimiser les portefeuilles et d’analyser les données.

Rappelons qu’en mai, CME a lancé des contrats à terme sur micro Bitcoin, un dixième de la taille d’un Bitcoin. À l’époque, il expliquait: “Le plus petit contrat fournira aux participants du marché” un outil de plus pour couvrir leur risque de prix Bitcoin en espèces ou exécuter des stratégies de trading Bitcoin de manière efficace et rentable “, selon le sac. “Tout en préservant les caractéristiques et les avantages des contrats à terme standard de Bitcoin de CME Group.”

En décembre 2020, CME a également annoncé les contrats à terme Ethereum.

