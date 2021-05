Le groupe CME constate une “ forte adoption ” des contrats à terme sur Micro Bitcoin

Actualités Bitcoin

Le groupe CME voit une “ forte adoption ” des contrats à terme sur Micro Bitcoin

1 / 10e d’un Bitcoin, plus de 100000 contrats à terme sur micro-bitcoins d’une valeur de 570 millions de dollars, échangés dans les six premiers jours de son lancement.

Bourse réglementée CME Group a déclaré mardi que plus de 100000 contrats à terme sur micro-bitcoins d’une valeur de 570 millions de dollars avaient été échangés au cours des six premiers jours de son dernier lancement de produit.

Le contrat micro bitcoin représente 1 / 10ème de bitcoin par rapport au contrat régulier, qui représente 5 bitcoins. Avec le prix actuel du BTC autour de 54800 dollars, cela permettrait aux plus petits participants d’investir dans l’actif d’un billion de dollars.

«Nous sommes ravis de constater dès le début une forte adoption et un soutien de la part des clients pour notre nouveau contrat à terme Micro Bitcoin», a déclaré Tim McCourt, responsable mondial de l’indice d’actions et des produits d’investissement alternatifs de CME Group.

«Avec nos contrats à terme Bitcoin existants de grande taille, ce nouveau contrat plus petit renforce encore notre capacité à aider un large éventail de clients – des institutions aux traders actifs et sophistiqués – à gérer leur risque de prix Bitcoin», a-t-il ajouté.

Le prix du Bitcoin est en baisse depuis quelques mois maintenant, ne parvenant pas à atteindre à nouveau 60000 dollars lors de sa dernière tentative. Cependant, alors que le recul du week-end était le deuxième, nous constatons des creux plus élevés chaque semaine.

Le prix a une résistance à 60 000 $ et le support est présent à 40 000 $ mi-bas.

Il convient de noter que «la capitalisation boursière de Bitcoin est élevée. Il faut beaucoup d’argent pour le faire circuler. L’offre n’est pas là pour le moment et la fourchette reste intacte », ont écrit les traders CryptoCred et DonAlt dans leur bulletin hebdomadaire TechnicalRoundup.

Mais en même temps, les choses changent rapidement avec Bitcoin, et «une allocation importante de trésorerie d’entreprise pourrait forcer une rotation, et c’est un mouvement qui risquerait de s’estomper.»

Cela peut venir du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a partagé ses deux chèvres dans un article sur les réseaux sociaux mentionnant que l’une s’appelait Bitcoin. Le marché s’attend à ce que cela signifie quelque chose, comme nous l’avons vu avec les tweets du PDG de Tesla, Elon Musk, avant que le constructeur de voitures électriques n’annonce qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars dans BTC.

Au milieu de cela, l’offre active de bitcoins augmente, 45% de l’offre en circulation ayant été déplacée au cours des 365 derniers jours, a noté Arcane Research. Trouvant une stabilité à environ 2,4 millions de BTC, un afflux net positif de l’offre de bitcoins a été observé dans les bourses pour la première fois depuis le 9 janvier.

L’adoption de la cryptographie au détail et institutionnelle augmentant à un rythme rapide depuis l’année dernière et le marché en mode degen complet, «chronométrer le sommet de ce cycle va être très délicat», a noté Qiao Wang de DeFi Alliance. C’est «parce que c’est le premier cycle où la cryptographie est suffisamment importante pour être affectée par les conditions macroéconomiques (par exemple, l’inflation, les taux, l’offre monétaire).»

Crypto n’est plus un système isolé et est devenu beaucoup plus complexe; en tant que tel, il conseille de «prendre des risques de manière responsable… au lieu de se soucier constamment du sommet».

