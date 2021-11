Le groupe CME lance les contrats à terme sur Micro Ether le mois prochain après le succès des contrats à terme sur Micro Bitcoin

Ethereum (ETH)

Le groupe CME lancera des contrats à terme sur Micro Ether le mois prochain après le succès des contrats à terme sur Micro Bitcoin

AnTy2 novembre 2021

Après avoir lancé des contrats à terme sur micro Bitcoin au début du mois de mai de cette année, la bourse réglementée CME Group élargit encore ses offres de dérivés cryptographiques pour inclure les contrats à terme sur Micro Ether le 6 décembre, en attendant un examen réglementaire.

Ces contrats à terme sur l’éther seront d’un dixième d’un éther, qui se négocie actuellement à 4 485 $.

Les contrats à terme sur Micro Ether fourniront aux traders individuels et aux institutions un moyen efficace et rentable de couvrir leur risque de prix au comptant de l’éther, a déclaré la bourse.

« Depuis le lancement des contrats à terme sur Ether en février, nous avons constaté une croissance régulière de la liquidité de ces contrats, en particulier parmi les traders institutionnels », a déclaré Tim McCourt, responsable mondial des indices boursiers et des produits d’investissement alternatifs du groupe CME.

Le prix de l’Ether ayant plus que doublé depuis lors, cela a créé une demande pour un contrat de petite taille pour le rendre encore plus accessible aux participants, a-t-il ajouté.

CME Group a également noté que depuis le lancement des contrats à terme Micro Bitcoin il y a six mois, plus de 2,7 millions de contrats ont été négociés en bourse.

En ce qui concerne l’Ether, plus de 675 500 contrats à terme Ether, équivalant à environ 33,8 millions d’Ether, ont été négociés depuis leur lancement en février.

En termes d’intérêt ouvert, CME occupe la troisième place sur le marché à terme d’Ethereum avec 1,13 milliard de dollars d’OI par rapport à Binance à la première place avec 3,15 milliards de dollars, suivi de FTX et Bybit à 2,34 milliards de dollars et 2,54 milliards de dollars respectivement, selon Skew.

Fait intéressant, le mois dernier, OI sur CME a dépassé le milliard de dollars pour la première fois pour les contrats à terme sur Ether, tandis que pour les contrats à terme sur bitcoin, il se situe à un peu moins de 5 milliards de dollars et juste derrière les 5,73 milliards de Binance.

Pendant ce temps, le volume des contrats à terme sur Ether sur CME se situait entre 500 millions de dollars et 2 milliards de dollars le mois dernier, ce qui signifie qu’il ne figure même pas parmi les 10 meilleurs sites de contrats à terme sur Ether. Ici, Binance est à nouveau en tête avec 10,75 milliards de dollars, suivi par OKEx, FTX, Bybit et Huobi, enregistrant respectivement 4,92 milliards de dollars, 2,44 milliards de dollars, 1,66 milliard de dollars et 1,34 milliard de dollars en volume.

Aujourd’hui, plus tôt dans la journée, le prix de l’éther a également atteint un nouveau sommet historique à 4 480 $, en hausse de 510% depuis le début de l’année.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.