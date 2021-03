Le groupe CME s’apprête à lancer des contrats à terme sur Micro Bitcoin

Le Chicago Mercantile Exchange, ou CME, a dévoilé son intention de lancer un nouveau produit dérivé Bitcoin (BTC) qui permettra aux traders de spéculer sur des unités fractionnaires de la monnaie numérique phare.

Le contrat à terme Micro Bitcoin de CME Group, qui devrait être lancé le 3 mai en attendant l’approbation réglementaire, vaudra 0,1 BTC. La plus petite taille du contrat fournit aux acteurs du marché un outil supplémentaire pour couvrir leur risque de prix Bitcoin, a déclaré CME mardi. L’unité de contrat Bitcoin actuelle de CME est de 5 BTC.

Tim McCourt, responsable mondial des indices boursiers et des produits d’investissement alternatifs de CME Group, explique:

«L’introduction des contrats à terme sur Micro Bitcoin répond directement à la demande de contrats de plus petite taille d’un large éventail de clients et offrira encore plus de choix et de précision sur la manière dont les participants peuvent négocier des contrats à terme sur Bitcoin réglementés de manière transparente et efficace chez CME Group.