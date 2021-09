Le groupe consultatif de la FDA rejette les injections de rappel de COVID en déception pour Pfizer et le régime Biden ⋆ 10z viral

Un groupe consultatif de la FDA a « solidement rejeté un plan » visant à offrir des injections de rappel du vaccin Pfizer COVID-19 à la plupart des Américains, ce qui représente un coup dur pour la société pharmaceutique multinationale qui a vu ses bénéfices grimper en flèche pendant la pandémie de COVID-19.

Le vote, qui s’est tenu plus tôt dans la journée, était de 16 contre 2 contre le fait de conseiller des injections de rappel COVID-19 pour les Américains. Selon l’Associated Press, cela représente également “un coup porté aux efforts de vaccination de masse de l’administration Biden”.

“Les membres du panel d’efforts externes de la Food and Drug Administration ont exprimé leur frustration que Pfizer ait fourni peu de données sur la sécurité des doses supplémentaires”, a expliqué le rapport. Ils se sont également « plaints que les données fournies par les chercheurs israéliens au sujet de leur campagne de rappel pourraient ne pas être adaptées pour prédire l’expérience américaine ». (LIRE LA SUITE: Un adolescent de 16 ans qui a subi une crise cardiaque après avoir pris le vaccin Pfizer reçoit un règlement de 225 000 $ du gouvernement de Singapour)

En Israël, le gouvernement – qui autorise uniquement le vaccin Pfizer dans le pays – a déjà institué son premier rappel, portant à trois le nombre total de vaccins requis pour les citoyens israéliens, et le tsar COVID-19 du pays a récemment demandé au public de préparez-vous pour une éventuelle quatrième dose. Les Israéliens qui refusent de coopérer avec le calendrier vaccinal COVID-19 voient leur liberté de mouvement sévèrement restreinte, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils ont des anticorps COVID-19 provenant d’une infection précédente.

Des experts en Israël disent maintenant que survivre à une infection au COVID-19 produit une réponse du système immunitaire beaucoup plus robuste que de s’appuyer sur un vaccin, les personnes vaccinées étant 27 fois plus susceptibles de contracter le COVID-19 et 8 fois plus susceptibles d’être hospitalisées que ceux qui contractent la maladie et se rétablissent, tout comme l’écrasante majorité de ceux qui attrapent le virus. (LIRE LA SUITE: La FDA ajoute un avertissement concernant la myocardite, l’inflammation cardiaque de la péricardite à Moderna, les vaccins Pfizer)

Les sociétés pharmaceutiques ont réalisé des bénéfices records tout au long de la pandémie de COVID-19, et le concurrent de Pfizer, Moderna, a récemment déposé des documents auprès de la SEC révélant qu’il avait réalisé 12 milliards de dollars cette année en août, et qu’il s’attendait à gagner encore plus d’argent si les injections de rappel étaient approuvées. Alors que le panel de la FDA n’a considéré que les injections de rappel de Pfizer, cela peut également représenter un coup dur pour Moderna.

Pendant ce temps, Pfizer a déjà commencé à produire une pilule COVID-19 deux fois par jour qui est censée traiter les symptômes bénins, et devrait être prise en même temps que les vaccins chez ceux qui tombent malades.

