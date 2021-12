Le groupe country bien-aimé se réunit enfin après une longue interruption

Le groupe country Turnpike Troubadours se réunira et repartira en tournée à partir de l’année prochaine. Le groupe a fait une pause indéfinie en mai 2019, moins de deux ans après la sortie de son cinquième album à succès A Long Way From Your Heart. Les billets pour leur premier spectacle au Red Rocks Amphitheatre à l’extérieur de Denver le 14 mai ont été mis en vente vendredi. Le groupe basé en Oklahoma prévoit également d’enregistrer de la nouvelle musique.

Turnpike Troubadours a sorti son premier album en 2007. La formation actuelle comprend le leader Evan Felker, le violoniste Kyle Nix, le guitariste Ryan Engleman, le bassiste RD Edwards, le batteur Gabe Pearson et le guitariste de steel Hank Early, qui joue également de l’accordéon. Lorsque le groupe a décidé de se remettre ensemble, la chimie est revenue instantanément, a déclaré Felker à Rolling Stone le 30 novembre.

« Il y a une chose qui arrive quand vous travaillez avec quelqu’un depuis longtemps qui est juste magique », a déclaré l’auteur-compositeur. « La chimie que nous avons et le fait de pouvoir jouer les uns contre les autres sans parler ou quelque chose comme ça, c’est un petit phénomène incroyable. Et cela se produit pendant trois ou quatre minutes à la fois, et j’apprécie beaucoup des choses comme ça maintenant. »

La vie personnelle et le comportement de Felker ont détourné l’attention des performances du groupe avant leur pause. Il est apparu en état d’ébriété sur scène et a également divorcé de sa femme, Staci Nelson. En août 2020, il a déclaré à Rolling Stone qu’il était sobre et travaillait dans un ranch du Texas. Il s’est également remarié avec Nelson et ils ont eu une fille en janvier. Alors que les autres membres du groupe se sont lancés dans d’autres projets, ils sont maintenant « prêts à recommencer à jouer des concerts », a déclaré Engleman à Rolling Stone. « Nous rassemblons le groupe », a ajouté Nix avec enthousiasme.

Aujourd’hui, Felker pense qu’il s’est tellement concentré sur son art et sa créativité qu’il a laissé « tout le reste glisser ». Il a qualifié la sobriété et le rétablissement de « la plus grande chose qui lui soit jamais arrivée ». « J’arrive dans deux ans, complètement sobre et en convalescence. Et quelques jours plus tard, ce sera le premier anniversaire de ma fille, donc c’est un gros anniversaire », a expliqué Felker. « J’ai tellement appris sur le fait que ma vie n’était pas bien équilibrée. Je veux dire, je le savais. Je savais que ce n’était qu’une chose. Au départ, c’était juste de la musique, puis finalement c’était juste de la boisson, et c’était ça pour moi. »

Turnpike Troubadours a trouvé une nouvelle direction, TMWRK basée à New York, et les membres du groupe se sont réunis à la mi-novembre. Ce n’était pas si difficile d’être en compagnie l’un de l’autre, découvrirent-ils rapidement. « Tout s’est vraiment remis en place », a déclaré Nix à Rolling Stone. « Nous n’avons pas raté une miette. C’est drôle comment ça marche. »

Le programme de la tournée devra équilibrer leur vie en dehors de la scène avec la vie sous les projecteurs. « La vie doit avoir une sorte d’équilibre, sinon elle va tourner dans l’espace », a déclaré Felker. « Nous étions dans les bars – pendant 10 ans, j’étais dans un bar tous les soirs. Si vous vous exposez à cela assez longtemps, vous aurez besoin d’aide. Je sais que je l’ai fait. Cela ne me manque pas. . Ça ne me manque pas. La musique me manque, ne vous méprenez pas, mais ça ne me manque pas d’être saoul et de raconter les mêmes histoires encore et encore, pas du tout. »

Le spectacle à Red Rocks à Morrison, Colorado est le seul prévu à ce jour. Shovels & Rope et Reckless Kelly seront les invités spéciaux des Turnpike Troubadours. Les billets sont encore disponibles sur le site du groupe.