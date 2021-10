Le groupe d’Ace Frehley rend hommage à Eddie Van Halen à l’occasion du premier anniversaire de sa mort (vidéo)

As Frehleyle groupe de soutien de a rendu hommage à Eddie Van Halen à l’occasion du premier anniversaire de l’emblématique VAN HALEN la mort du guitariste en jouant à deux VH Chansons – « Quelqu’un me donne un docteur » et « Danser toute la nuit » — lors d’un soundcheck à Raleigh, en Caroline du Nord. Le concert du 6 octobre au Red Hat Amphitheatre faisait partie de Astournée aux États-Unis en tant que première partie d’un autre rockeur légendaire Alice Cooper.

Frehleyle groupe de comprend des guitaristes Ryan Cook et Jérémy Asbock, bassiste Philippe Shouse et batteur Matt Starr.

En octobre dernier, Frehley a réagi à Eddiela mort de sur les réseaux sociaux, écrivant sur son Instagram: « Eddie était un de mes amis… Je suis très attristé par son décès si jeune dans la vie… mes prières et condoléances vont à sa famille, ses amis et ses fans !… Un guitariste formidable et innovant… Dieu Bénir Eddie…DÉCHIRURE »

Après Eddie a été diagnostiqué avec un cancer du poumon de stade quatre, il a commencé à se rendre en Allemagne pour des traitements. Finalement, le cancer s’est propagé à Eddiela colonne vertébrale et le cerveau. Quelques mois plus tard, Eddie décédé à 65 ans.

En décembre dernier, EddieIl s’est avéré que la cause immédiate du décès était un événement cérébrovasculaire, tel qu’un accident vasculaire cérébral. La pneumonie, les troubles sanguins, le syndrome myélodysplasique et le cancer du poumon ont également été cités comme causes sous-jacentes dans son certificat de décès, qui a été obtenu par TMZ. Le certificat énumérait également un certain nombre d’autres « conditions importantes » qui ont contribué à Eddie, y compris le carcinome épidermoïde (cancer de la peau) de la tête et du cou et la fibrillation auriculaire, une maladie qui provoque des battements cardiaques irréguliers et augmente le risque d’AVC.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Un mémorial honorant Eddie dans son ancienne ville natale de Pasadena, en Californie, a été officiellement dévoilée lundi matin (11 octobre).



