Le groupe d’Alice Cooper a joué un rôle important dans l’écriture de la musique du prochain album studio de Legendary Rocker, déclare Nita Strauss

Nita Strauss, le destructeur de guitares basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a confirmé à effondrement de Détroit WRIF station de radio que le rockeur légendaire poursuit le travail sur le suivi de l’année dernière « Histoires de Détroit » album. « J’ai en fait un appel avec [the Cooper camp] ce week-end pour discuter de l’avancement de celui-ci », a-t-elle déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « La dernière fois que j’ai entendu, nous étions à Nashville pour travailler dessus. Le groupe et moi nous sommes assis et avons enregistré pas mal de musique pour ce prochain album. Le groupe a également joué un rôle important dans l’écriture cette fois, qui est le C’était la première fois que cela m’arrivait depuis huit ans que je suis dans le groupe. C’était donc vraiment, vraiment amusant – vraiment excitant pour nous de travailler avec une légende comme [produer] Bob Ezrin. [It was] un immense, immense honneur d’être en studio avec lui et Alice créer ce que nous espérons être un peu plus Alice Cooper de la musique pour juste ajouter à son héritage. »

Elle a ajouté : « Je suis sur le [Alice Cooper] DVD en direct. Je suis sur les sorties d’albums live, les morceaux live qui sont des morceaux bonus et tout, mais [this is my] premier album studio avec Alice. Je suis en fait la seule personne dans le [current lineup of Alice‘s] groupe qui n’a rien enregistré avec Alice avant, donc c’est énorme pour moi. [I’m] très, très honoré. »

Interrogé sur une date de sortie possible pour Alicele nouvel album de, Nita dit : « Je n’ai pas cette information. Je peux vous en dire beaucoup sur mon [upcoming solo] enregistrer, mais quand il s’agit de Alice, je suis un musicien engagé, comme les autres. En ce moment, nous sommes toujours en tournée sur « Histoires de Détroit », qui vient de sortir l’année dernière. Donc je ne sais pas si ce sera forcément tout de suite qu’on verra le prochain. Mais s’il vous plaît, ne me croyez pas sur parole. Ce n’est pas mon groupe. Je ne veux pas parler à mon tour. Mais je sais que nous allons tourner « Histoires de Détroit » beaucoup cette année. »

Il y a moins d’un an, Alice a déclaré à l’Australian’s Heavy qu’il voulait enregistrer son prochain album sur la route avec la formation actuelle de son groupe solo. « J’aime ça – j’aime l’idée », a-t-il déclaré. « J’ai évoqué l’idée parce que mon groupe de scène est si serré. Ils ne sont même pas sur [‘Detroit Stories’]. Mais ils sont si serrés qu’ils peuvent jouer n’importe quoi. Et j’ai dit : ‘Eh bien, alors pourquoi n’écrivons-nous pas les chansons sur la route à propos de la route ? Écrivons les chansons sur ce qui se passe sur la route. Ou juste ça pourrait être drôle, ça pourrait être tragique, ça pourrait être n’importe quoi. J’ai dit : ‘Mais faisons en sorte que cet album soit rock, comme vous le faites. Et j’adorerais la jouer en live pendant les soundchecks.’ Au lieu de jouer ‘Dix-huit’ ou « L’école est finie » ou en faisant un soundcheck tous les jours, j’ai dit : « Répétons ces chansons. Et puis, à un moment donné, quelque part sur la route, lorsque nous aurons deux jours de congé, nous organiserons le prochain concert et les enregistrerons tous – les enregistrerons en direct dans une salle. Et j’ai dit : ‘Ce serait unique. Personne n’a jamais fait ça. Alors faisons quelque chose que personne n’a jamais fait.' »

Alice a poursuivi en disant qu’il avait toute confiance que les membres de son groupe solo actuel – Strauss, Tommy Henriksen (guitare), Ryan Roxie (guitare), Chuck Garric (basse) et Glen Sobel (batterie) – serait capable de se montrer à la hauteur et de faire un album pendant la tournée. « Si vous avez les bons joueurs, vous pouvez tout faire », a-t-il déclaré. « J’ai Nita Strauss là-dedans. Nita est juste un joueur de guitare monstre. Elle a été élue par le magazine « Guitarist Of The Decade » en Guitare magazine, et mon batteur a été élu « Meilleur batteur de rock » l’année dernière. Et ce qui est bien avec ce groupe, c’est qu’ils ne passent jamais une mauvaise nuit ; ils sont bons tous les soirs. Et ce sont tous les meilleurs amis. Je n’entends jamais d’argument ; Je n’entends jamais un ego surgir ; Je n’entends jamais personne crier après qui que ce soit à moins que ce soit drôle. Tout ce que j’entends dans les coulisses, c’est rire. »

Sorti en février 2021, « Histoires de Détroit » a été enregistré avec Ezrin, principalement à Royal Oak avec des musiciens de Detroit et présentant un mélange de matériel original aux côtés de reprises de chansons de Bob Seger, la MC5, Mitch Ryder‘s DETROIT et CERISE INCROYABLE.

En 2018, Tonnelier Publié « Une soirée paranormale à l’Olympia Paris », un enregistrement de son concert du 7 décembre 2017 à l’Olympia de renommée mondiale en France. L’effort capturé Tonnelier et ses camarades actuels interprétant une sélection de choix de classiques Tonnelier hits, en plus de quelques faits saillants de 2017 « Paranormal » album. Alice a déclaré plus tard qu’il voulait publier un document sur les prouesses de son groupe sur scène parce qu’ils « méritaient un album live ».



