Le groupe d’Alice Cooper revient sur scène pour la première fois en un an et demi (vidéo)

Alice Cooper et son groupe solo ont joué leur premier concert en un an et demi hier soir à l’Ovation Hall de l’Ocean Casino Resort à Atlantic City, New Jersey.

La setlist du groupe était la suivante :

01. Nourrir mon Frankenstein



02. Pas plus M. Nice Guy



03. Lit de clous



04. Rock & Roll (Couverture de THE VELVET UNDERGROUND) (première live)



05. Tomber amoureux



06. Allez mec allez (première en direct)



07. Sous mes roues



08. Il est de retour (L’homme derrière le masque)



09. Débris sociaux (première en direct)



dix. J’ai dix-huit ans



11. Poison



12. Des bébés à un milliard de dollars



13. Solo de guitare (Nita Strauss)



14. Roses sur dentelle blanche



15. Mes étoiles



16. La nourriture du diable



17. Confiture Veuve Noire



18. Stéphane



19. Bébés morts



20. J’aime les morts



21. Échapper



22. Frankenstein adolescent

Bis:

23. L’école est finie

Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

Avant le spectacle d’hier soir, Tonnelier a déclaré à Ultimate Classic Rock à propos de son retour sur la route: “Tout le monde essaie de se rappeler où tout se trouve, tous les petits mouvements. C’est vraiment juste récupérer vos ailes. Je pense que tout le monde est juste heureux de remonter sur scène – c’est presque au point d’être Il s’agit simplement de revenir sur les planches et de se sentir à l’aise avec le spectacle, et puis tout d’un coup vous vous dites : « Oh ouais, je me souviens de ce que nous avons fait là-bas », ou « J’ai toujours voulu changer ça. changez ça maintenant. Je vous garantis que d’ici la deuxième émission, ça reviendra à ce qu’il était, et alors je pourrai commencer à penser à, ‘D’accord, maintenant quoi…'”

Tonnelier sera rejoint par l’original EMBRASSER guitariste As Frehley pour la majeure partie du reste de la tournée, qui se déroulera jusqu’au 23 octobre à Atlanta, en Géorgie.

Tonnelier, une Temple de la renommée du rock and roll intronisé, passe généralement jusqu’à six mois par an sur la route, apportant sa marque emblématique de psychodrame rock aux fans, anciens et nouveaux, en l’appréciant autant que le public. Connu comme l’architecte du shock rock, Tonnelier (à la fois dans l’original Alice Cooper groupe et en tant qu’artiste solo) a secoué les cages et sapé l’autorité de générations de gardiens du statu quo, continuant à surprendre les fans et respire le danger à chaque tournant, comme un grand film d’horreur. Alice Cooper les concerts restent une attraction “à ne pas manquer”.

Tonnelierle nouvel album universellement acclamé de “Histoires de Détroit” est maintenant disponible via oreilleMUSIQUE. Le disque est une célébration du son et de l’esprit de l’âge d’or du rock de Detroit, et a fait ses débuts sur le Panneau d’affichage tableau des ventes d’albums au n ° 1 lors de sa sortie en février.

Les Presse associée appelé “Histoires de Détroit” “un chef-d’œuvre de rock classique, de soul et de R&B en hommage à la ville qui l’a produit”, tandis que Divertissement hebdomadaire a proclamé la sortie « d’une lettre d’amour de Tonnelier à sa ville, et qui encourage une plongée profonde dans son propre catalogue et celui de ses pairs. » Variété a jugé l’album “un délicieux coup de chapeau aux classiques des années 70 tels que ‘Tueur’ et “L’école est finie” sans ressembler à un retour en arrière.” Pierre roulante s’est enthousiasmé : « Cet esprit d’abandon du rock & roll existe toujours dans Tonnelierun demi-siècle plus tard, et son sens du spectacle inhérent est la raison pour laquelle les gens remplissent encore les théâtres pour voir son acte de guillotine. C’est aussi pourquoi ses disques sont toujours aussi amusants à écouter : on ne sait jamais où il va.”

“Nous nous sommes toujours amusés à tourner ensemble et ce devrait être un concert de rock lourd avec As et un excellent moyen de ramener tout le monde à des concerts en direct », déclare Tonnelier. “Ça devrait être une grande soirée de guitares virtuoses !”



