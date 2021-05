Le groupe “ Dark Money ” soutenu par Soros & Wyss renforce le projet de loi électorale non américain HR 1 ⋆ .

Un groupe de gauche «argent noir» financé par des millions de dollars des milliardaires libéraux George Soros et du «ressortissant étranger» Hansjörg Wyss tente de faire de l’atroce et anti-américaine projet de loi de révision électorale HR 1 une réalité.

En outre, le groupe tente également d’influencer les législateurs sur «l’État de Washington» et «l’amendement de la loi sur les droits de vote».

Fox News a rapporté hier que le fonds de gauche Sixteen Thirty Fund «avait dépensé 1,3 million de dollars en lobbyistes internes pour faire avancer les réformes tout en versant 480000 dollars à la société extérieure Keefe Singiser Partners entre 2019 et 2020, selon les révélations. De plus, «Maura Keefe, ancienne chef de cabinet de la sénatrice démocratique du New Hampshire, Jeanne Shaheen, dirige le magasin.» Le Fonds a également «versé 100 000 dollars à Kountoupes Denham Carr & Reid pour plaider en faveur de la réforme de la démocratie et de l’intégrité électorale, y compris HR 1», selon Fox News. Soros a donné au moins 16568483 $ au Fonds entre 2016 et 2019. Wyss, qui est d’origine suisse et n’a pas divulgué publiquement s’il est même citoyen américain, a donné 135 millions de dollars au Fonds entre 2016 et 2020.

Fox a détaillé la nature désastreuse de HR 1 et comment cela bouleverserait complètement le système électoral américain:

HR 1 est la plus grande refonte de la loi électorale américaine depuis au moins une génération et couvre de nombreux aspects du processus de vote, y compris l’obligation pour les États d’inscrire automatiquement les électeurs éligibles et de proposer l’inscription des électeurs le jour même. Le projet de loi oblige également les États à offrir 15 jours de vote anticipé et autorise le vote par correspondance sans excuse, que 14 États devraient mettre en œuvre et les États qui l’autorisent déjà devraient se conformer aux normes de HR 1.

L’édition du 11 mai du rapport spécial sur Fox News a publié un segment entier sur l’utilisation écrasante de l’argent noir par la gauche lors des élections de 2020. Le réseau a également révélé la volonté de Wyss et du Sixteen Thirty Fund de faire adopter HR 1.

Fox News a démantelé la structure du Sixteen Thirty Fund. Ce faisant, Fox a illustré le vaste et insaisissable réseau libéral sous lequel il opère:

Le Sixteen Thirty Fund fait partie d’un vaste réseau d’argent noir géré par le cabinet de conseil Arabella Advisors, basé à Washington, fondé par Eric Kesser, ancien membre de Bill Clinton et membre de la Clinton Global Initiative. En 2019, Arabella a reçu près de 34 millions de dollars pour des services administratifs, opérationnels et de gestion afin de gérer les quatre fonds du vaste réseau d’argent noir d’Arabella.

On a récemment découvert que le Fonds était à l’origine d’un projet visant à éliminer l’obstruction systématique du Sénat. Le New York Times a même qualifié le Sixteen Thirty Fund de «l’un des principaux dépensiers d’argent noir à gauche».

Les conservateurs sont attaqués. ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212- 664-6192) et exigent qu’ils rendent compte de l’opération anti-américaine du Sixteen Thirty Fund pour refondre le système électoral américain.