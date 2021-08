Le groupe de Garuba : c’est ce que vous trouverez aux Rockets

Les Houston Rockets étaient l’une des meilleures équipes de la NBA depuis des années. Il a disputé les séries éliminatoires pour le titre huit saisons consécutives, la meilleure séquence de toutes les franchises à la fin de la saison 2019-2020. Mais la bague tant désirée (qui n’est pas arrivée à Houston depuis 1995) a disparu année après année., presque toujours (quatre de ces huit fois) en défaites contre les tout-puissants Warriors. L’exécutif Daryl Morey, principalement responsable de la révolution analytique qui a changé la façon de jouer en NBA et a conduit à l’arrivée de la triple ère comme arme principale du jeu, construit une équipe dirigée par Mike D’Antoni sur le banc et James Harden, l’un des plus grands buteurs de tous les temps, sur le terrain. Et il l’a essayé avec d’autres stars comme Dwight Howard, Chris Paul, Russell Westbrook…

Mais la saison dernière, le projet s’est effondré. Fin de cycle. Morey s’est retrouvé avec les Sixers, D’Antoni en tant qu’assistant avec les Nets, qui a également pris Harden. Westbrook est sorti et Robert Covington et PJ Tucker sont sortis. Les Rockets ont accumulé des tours de repêchage et ont donné des minutes aux jeunes joueurs alors que les pertes s’accumulaient avec une recrue mais aussi un entraîneur réputé : Stephen Silas. Après quatre saisons au-dessus de 60% de victoires, une séquence de vingt défaites consécutives (un mois et demi sans gagner un match) a conduit au pire bilan de toute la NBA : 17-55, 23% de victoires. Et, après le tirage au sort, à un très précieux numéro 2 parce qu’une portée de recrues arrivait que beaucoup pensent être historique. Dans un repêchage très réputé, les Rockets ont sélectionné quatre joueurs de 19 ans : Jalen Green (n°2), Alperen Sengün (16 ans), Usman Garuba (23) et Josh Cristopher (24).

C’est donc le kilomètre zéro de la reconstruction des Houston Rockets et le premier pas d’Usman Garuba en NBA, où il a deux ans confirmé pour près de 4 millions de dollars. Par la suite, les Rockets pourront le renouveler unilatéralement pour les troisième et quatrième saisons avant que le centre espagnol ne puisse signer une prolongation qui s’appliquera à partir de la cinquième saison. La presse de Houston célèbre l’arrivée de Garuba dans une équipe qui avait la quatrième pire défense de la NBA la saison dernière. Les experts sont clairs : “C’est peut-être l’axe défensif dont les Rockets ont besoin”, “peut-être le plus gros vol du premier tour”, “sera le quart défensif de l’équipe“…

Garuba ne vient pas dans une équipe qui a un besoin urgent de gagner. L’objectif selon les directeurs est «construire une culture d’équipe, avec une attitude positive et de bonnes habitudes”. Un ordre qui a des références : Jalen Green, le tireur gardien avec le deuxième du repêchage, est un formidable buteur au potentiel de superstar. À l’intérieur, les Rockets ont le centre de 25 ans Christian Wood, qui se situe autour du niveau des étoiles (21 points et près de 10 rebonds la saison dernière). Ce sont en théorie les principales stars dont le reste des jeunes doit s’entourer. Garuba arrive avec beaucoup de potentiel défensif et en 16 a été choisi Sengün, un pivot turc qui était MVP de la Ligue de son pays la saison dernière et qui se démarque en attaque, pour ses mouvements à l’ancienne, sa capacité à tirer et sa vision du jeu. . En outre, au Texas, ils voudront voir ce que d’autres jeunes comme Armoni Brooks, Kenyon Martin Jr, Jae’Sean Tate ont vraiment à l’intérieur et, surtout, Kevin Porter Jr, un talent colossal dont la mauvaise tête ne s’est pas encore permis d’émerger. Les Cavs l’ont repêché et l’ont ensuite offert aux Rockets, fatigués de leurs problèmes. En 26 matchs au Texas, le gardien (21 ans) a récolté en moyenne plus de 16 points et 6 passes décisives.

S’il se concentre, Porter Jr sera une autre pièce essentielle dans la reconstruction d’une équipe qui compte des vétérans comme Eric Gordon, DJ Augustin, le centre allemand Daniel Theis et John Wall, une star perdue à cause de blessures, et dont l’avenir est incertain dans la franchise. Cet avenir appartient à l’exceptionnel Vert, le grand espoir, Woods, Sengün, Porter Jr, Christoper (un extérieur à faire mais avec du potentiel) et, bien sûr, Garuba. Qu’il puisse s’établir dans un nouveau noyau dur dans lequel il devrait trouver patience et opportunités. Pas un mauvais début.