Le groupe de heavy metal français classique Sortilège est de retour avec une nouvelle programmation et un album de chansons réenregistrées

La nouvelle formation du groupe de heavy metal français classique SORTILÈGE sortira un album, “Phénix”, le 27 août via Trèscordes/Warner. L’effort comprend 12 chansons réenregistrées de la SORTILÈGE catalogue plus deux nouveaux morceaux.

“Phénix” a été mixé par le groupe et Antoine Arconte et maîtrisé par Ted Jensen à Studios Sterling Sound.

Une version réenregistrée de la chanson “Sortilège”, pris à partir de “Phénix”, peut être diffusé ci-dessous.

SORTILÈGEla programmation actuelle de comprend uniquement le chanteur Christian “Zouille” Augustin de la formation classique du groupe.

Formé en 1981, SORTILÈGE a sorti un EP éponyme en 1983 et l’a suivi d’un incroyable premier album, “Se métamorphoser”, un an plus tard. Les deux albums ont rapidement acquis un statut culte et sont maintenant connus comme l’un des albums de heavy metal français les plus importants, sinon les plus importants.

Même si SORTILÈGELes albums originaux de ‘comportaient tous des paroles en français (comme le faisaient pratiquement tous les albums de metal français dans les années 80), des versions en anglais des deux albums du groupe (“Se métamorphoser” et les années 1986 “Larmes De Héros”) ont également été mis à disposition.

SORTILÈGE était l’un des DÉCÈS chef Chuck Schuldinerles groupes préférés de , et il portait fièrement son SORTILÈGE t-shirt lors de divers concerts avant son décès prématuré en 2001.

SORTILÈGE 2021 c’est :

Christian “Zouille” Augustin – Voix



Olivier Spitzer – Guitare



Bruno Ramos – Guitare



Sébastien Bonnet (ZUUL FX) – Basse



Clément Rouxel (ZUUL FX) – Batterie



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).