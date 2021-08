Le groupe de metal féminin japonais Lovebites va faire une pause après le départ du bassiste

AMOUREUX, le groupe de heavy metal entièrement féminin de Tokyo, au Japon, a annoncé qu’il “prendrait une pause dans toutes ses activités” après le départ du bassiste Miho.

Miho a partagé la nouvelle de sa sortie de AMOUREUX dans une déclaration plus tôt dans la journée. Elle a déclaré: “À tous mes fans aimants et solidaires, c’était vraiment difficile de prendre cette décision, mais je dois annoncer mon départ de AMOUREUX au 17 août 2021. Compte tenu de l’état actuel du monde, il m’a été difficile de faire mes adieux en personne, alors je m’excuse vraiment pour ceux qui sont choqués par cette annonce soudaine.

“Au cours des deux dernières années, j’ai réfléchi et reconsidéré comment je peux être moi-même en tant que musicien. Quand je regarde en arrière, cette période m’a donné l’occasion d’élargir ma perspective dans ma vie professionnelle et personnelle.

“AMOUREUX a été ma vie depuis 2016, et il garde toujours mes meilleurs souvenirs, en particulier en jouant à Wacken en plein air réalisé un de mes rêves même s’il est encore irréel pour moi.

“Je n’aurais pas pu faire tout cela sans mes camarades de groupe, mon équipe, mon personnel et l’amour et le soutien éternels des fans du monde entier. Mes mots ne peuvent décrire à quel point je tiens à vous remercier tous pour tout.

“Je me sépare du groupe. Cependant, mon esprit pour le heavy metal ne meurt jamais. De plus, AMOUREUX va continuer d’avancer, alors j’espère vraiment que vous continuerez tous à donner le même amour pour leur avenir.

“Merci encore beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. J’espère vous revoir un jour bientôt.”

Ajout des membres restants de AMOUREUX: “À nos chers fans, tout d’abord merci à tous de toujours soutenir AMOUREUX.

“Aujourd’hui, nous devons vous faire savoir que notre bassiste, Miho, s’en va AMOUREUX. Nous sommes désolés d’annoncer une si triste nouvelle à nos fans et à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’à présent.

“Après Miho nous a dit qu’elle envisageait de partir, le groupe et notre personnel ont eu d’innombrables réunions pour trouver un moyen pour elle de rester. Mais à la fin, nous avons décidé de respecter Mihole souhait.

“Quand nous pensons et ressentons pour nos fans, nous avons du mal à trouver les bons mots à dire.

“C’est aussi une question très difficile, mais nous devons vous faire savoir que nous suspendrons nos activités car AMOUREUX pendant un certain temps. Cependant, nous revenons certainement. Nous vous demandons de bien vouloir patienter jusque-là.

“Merci à tous pour votre soutien continu pour AMOUREUX‘ avenir et pour Mihoest l’avenir.”

AMOUREUX‘ dernier EP, “Gloire, gloire, au monde”, est sorti en mars via Dossiers de la JPU. L’effort a été enregistré dans l’obscurité de la pandémie de coronavirus et contenait quatre chansons exclusives à l’EP.

“Gloire, gloire, au monde” suivi de l’album acclamé par la critique “Pentagramme électrique”, qui a fait ses débuts dans le classement Oricon Album au Japon au n ° 9.



