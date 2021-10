Le groupe de pression de Save the Children exploite la liste des donateurs de la sœur à but non lucratif pour faire avancer le programme de dépenses de Biden

Le réseau d’action de Save the Children s’adresse aux personnes qui contribuent à l’organisation à but non lucratif Save the Children et leur demande de participer aux efforts de lobbying pour faire adopter le programme de dépenses de réconciliation budgétaire du président Biden.

Les donateurs de l’association humanitaire Save the Children reçoivent un SMS sur leurs téléphones portables personnels de la part de la branche de lobbying de l’association, Save the Children Action Network, leur demandant d’aider à adopter la Build Back Better Act, l’énorme souhait de dépenses démocratiques de plusieurs billions de dollars liste qui a été réduite à un cadre de 1,75 billion de dollars.

Le message texte se lit comme suit : « Le Congrès est sur le point de voter sur la loi Build Back Better Act, qui ferait des investissements décisifs dans la garde d’enfants, l’éducation de la petite enfance et la nutrition infantile pour des millions d’enfants aux États-Unis ! Les enfants peuvent-ils compter sur vous pour prendre un moment pour aider à le faire passer? Envoyez un message à vos membres du Congrès avec Save the Children Action Network dès aujourd’hui.

Le texte fournit un lien vers cette page, qui encourage les visiteurs à envoyer une lettre type invitant leurs membres du Congrès à adopter le Build Back Better Act.

Just the News a demandé à Save the Children pourquoi elle partage les coordonnées de ses donateurs avec son organisation de lobbying. Le service de presse de Save the Children n’a pas répondu avant la publication.

Le réseau d’action de Save the Children a également été contacté à ce sujet mais n’a pas répondu.

