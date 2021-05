Le groupe de rock italien Måneskin remporte le “ Concours Eurovision de la chanson ”

Groupe de rock italien MÅNESKIN a remporté le Concours Eurovision de la chanson plus tôt dans la journée (samedi 22 mai).

Le groupe, dont le nom est danois pour Moonlight, un hommage au pays d’origine du bassiste Victoria, a gagné avec un total de 529 points

MÅNESKINLa victoire de l’Italie n’était que la troisième victoire de l’Italie au concours populaire et la première depuis 1990.

39 pays ont participé au concours de cette année qui s’est tenu aux Pays-Bas, pays d’origine de 2019 Eurovision gagnant, Duncan Laurence. La finale en direct a eu lieu à l’Ahoy Arena de Rotterdam avec 3500 fans présents.

Pour déterminer le gagnant, les points des votes du jury sont d’abord annoncés via une liaison satellite. Enfin, les points du public sont annoncés et ajoutés aux votes du jury. Ce total combiné mène au gagnant.

MÅNESKIN était à la quatrième place – derrière la Suisse, la France et Malte – après le décompte des votes du jury. Mais MÅNESKINde «Zitti E Buoni» était le favori du public, obtenant 318 points de cette section du vote.

“Nous voulons juste dire à l’ensemble [of] Europe, dans le monde entier, ce rock and roll ne meurt jamais, ” MÅNESKIN chanteur Damiano David dit alors que lui et ses compagnons de groupe récupéraient leur trophée.



