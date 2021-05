Le groupe de travail américain sur la pandémie enverra 1000 ventilateurs en Inde

Le premier envoi de ventilateurs atterrira en Inde le 5 mai et des envois supplémentaires devraient arriver en Inde d’ici le 3 juin 2021.

Le Groupe de travail mondial sur la réponse à la pandémie, un nouveau partenariat public-privé basé aux États-Unis et organisé par la Chambre de commerce des États-Unis, se chargera de l’approvisionnement, de l’expédition et de la livraison de 1000 ventilateurs Puritan Bennet nécessaires aux établissements de santé à travers l’Inde.

Le premier envoi de ventilateurs atterrira en Inde le 5 mai et des envois supplémentaires devraient arriver en Inde d’ici le 3 juin 2021. Medtronic fournira un soutien de bout en bout à l’initiative, en fabriquant les ventilateurs, en gérant le transport et la logistique et en mobilisant les équipes. pour fournir l’installation de ventilateurs, le soutien technique sur les mises à niveau logicielles et la formation clinique pour les cliniciens et le personnel. En coordination avec le gouvernement indien, ils seront assemblés et expédiés vers des établissements de santé désignés pour une utilisation immédiate.

Le groupe de travail travaille avec le Conseil des affaires États-Unis-Inde et le Forum de partenariat stratégique États-Unis-Inde sur un plan d’action en trois volets pour aider à faire face à la flambée de Covid-19 en Inde. Ces ventilateurs seront suivis de la livraison de 25 000 concentrateurs d’oxygène en Inde d’ici la fin du mois de mai, avec le soutien des transports de FedEx.

Outre les fournitures, le groupe de travail créera le groupe d’action du directeur des ressources humaines pour l’Inde afin de fournir des idées et des informations pratiques aux CHRO pour aider leur peuple en Inde. Ensemble, ces entreprises fourniront plus de 30 millions de dollars pour soutenir la réponse de l’Inde en matière de soins de santé

