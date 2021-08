Le groupe de travail Covid demande au gouvernement de se préparer à 23% d’hospitalisations dans la troisième vague

in

La recommandation de réserver un plus grand nombre de lits d’hôpitaux intervient après la deuxième vague de covid

Le groupe affecté à la stratégie d’urgence Covid a suggéré de préparer 23 hospitalisations pour 100 cas positifs de COVID-19 dans une future vague. La recommandation a été partagée avec le gouvernement le mois dernier. Cette estimation a été réalisée par Empowered Group 1 dirigé par le membre de NITI Aayog VK Paul et est supérieure à la projection qu’elle avait faite en septembre de l’année dernière avant la deuxième vague de COVID-19, lorsque le calcul suggérait qu’environ 20 pour cent des patients atteints de les symptômes sévères/modérément sévères nécessiteraient une hospitalisation.

La recommandation de réserver un plus grand nombre de lits d’hôpitaux intervient après la deuxième vague de covid. Le 1er juin, à son apogée, par exemple, lorsque le nombre de cas actifs à travers le pays s’élevait à 18 lakh, 21,74 % des cas ont nécessité une hospitalisation dans les 10 États avec le maximum de cas et parmi eux, 2,2 % ont été admis en soins intensifs.

Le groupe dans sa dernière projection envisage un pic de 4 à 5 lakh cas par jour, et a recommandé qu’au moins deux lakh lits de soins intensifs soient prêts d’ici le mois prochain, suivis de 1,2 lakh lits de soins intensifs avec ventilateurs, 7 lakh non-USI hôpital lits (dont 5 lakh activés par l’oxygène) et 10 lakh lits de soins d’isolement Covid, comme l’a rapporté l’Indian Express.

