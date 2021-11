Le groupe de travail du président dévoile le rapport Stablecoin

Le groupe de travail du président sur les marchés financiers a publié lundi un rapport très attendu sur les « pièces stables », appelant le Congrès à « agir rapidement » pour établir un « cadre prudent » régissant leur utilisation.

Notant que « la transition vers une utilisation plus large des pièces stables comme moyen de paiement pourrait se produire rapidement » dans les jours à venir, les régulateurs ont averti que « le fait de ne pas agir risque la croissance des pièces stables de paiement sans une protection adéquate pour les utilisateurs, le système financier et l’économie au sens large ».

Le rapport a invité les partisans de la crypto-monnaie à réagir, en particulier pour avoir développé sa définition globale de ce qu’il a appelé «arrangements stables». De tels accords, ont déclaré les auteurs dans une évaluation précédente, incluent des entités « développant, offrant, négociant, administrant ou rachetant » des pièces, y compris « les émetteurs, les dépositaires, les auditeurs, les teneurs de marché, les fournisseurs de liquidités, les gestionnaires, les fournisseurs de portefeuilles et les structures de gouvernance ».

La définition a effectivement été regroupée chez les développeurs numériques dont les produits impliquent l’utilisation de pièces dites stables, qui sont indexées sur le dollar américain ou d’autres monnaies fiduciaires, et ne changent donc pas de valeur. La terminologie soumettrait les développeurs à bon nombre des mêmes règles anti-blanchiment imposées aux banques par le gouvernement fédéral.

Opinion sur les implications de la langue, partenaire de Cinneamhain Ventures Adam Cochran a écrit sur Twitter: « Cette petite sous-note sale dans le papier stablecoin regroupe: -les développeurs -les teneurs de marché -les gestionnaires -les fournisseurs de portefeuilles -les structures de gouvernance -et les fournisseurs de liquidités en tant que » arrangements stables « , suggérant que toutes ces réglementations proposées devraient s’appliquer à eux . Cela suggère essentiellement que même les entités décentralisées ont l’obligation de [identify] utilisateurs et doivent être une banque à charte qui est assurée par la FDIC et que presque tous les participants pourraient en être tenus responsables. »

Les membres du Congrès ont également pris note. « Avec son rapport stablecoin, le PWG semble essayer de forcer le Congrès à choisir entre céder le pouvoir réglementaire aux bureaucrates ou risquer l’élimination incontrôlée de l’innovation cryptographique par le FSOC », a déclaré le représentant du président du Congressional Blockchain Caucus. Tom Emmer (R-MN) a écrit sur Twitter, faisant référence à des régulateurs non élus du Conseil de surveillance de la stabilité financière du département du Trésor. « En plus de cela, le PWG souhaite que les émetteurs de pièces stables s’enregistrent en tant que banques. »

Sénateur Cynthia Lummis (R-WY) a frappé un ton similaire. « Je suis d’accord avec bon nombre de leurs recommandations, y compris la nécessité d’une législation du Congrès et d’une gestion prudentielle des risques, proposer que seules les institutions de dépôt assurées puissent émettre une pièce stable est erronée et erronée », a déclaré Lummis dans un communiqué. « Nous devrions tous pouvoir convenir que les startups devraient avoir la même chance que les institutions de Wall Street. Comme le rapport l’indique clairement, cependant, le Congrès aura le dernier mot. »

Le groupe de travail était présidé par le secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui a exprimé ouvertement son scepticisme à l’égard des crypto-monnaies, avec le président de la Réserve fédérale Jérôme Powell. Président de la Securities and Exchange Commission Gary Gensler, également membre du groupe, a salué ses conclusions dans un communiqué de l’après-midi.

« Les pièces stables peuvent aider ceux qui cherchent à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés à notre système bancaire et financier traditionnel: lutte contre le blanchiment d’argent, conformité fiscale, sanctions et autres garanties contre les activités illicites », a déclaré Gensler. « Pendant que le Congrès et le public évaluent ce rapport, nous, à la SEC et notre agence sœur, la Commodity Futures Trading Commission, déploierons toutes les protections des lois fédérales sur les valeurs mobilières et de la Commodity Exchange Act pour ces produits et arrangements, le cas échéant. »

