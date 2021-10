Le groupe de travail Maccabee vise à jeter un pont entre les communautés noire et juive

Photo : Zenger

*La relation entre les communautés noire et juive est compliquée.

Dans certaines régions des États-Unis, il a varié de cordial à hostile.

Lors du mouvement des droits civiques des années 1950-1960, les deux communautés ont travaillé ensemble pour combattre et dénoncer le racisme et l’antisémitisme. Alors que les deux groupes se sont réunis sur des questions de discrimination, leur relation a commencé à se briser plus récemment, avec des accusations de fanatisme des deux côtés.

Une organisation fondée en 2015 pour lutter contre l’antisémitisme sur les campus universitaires s’emploie désormais à rétablir la confiance entre les groupes juifs et afro-américains.

David Brog, directeur exécutif du groupe de travail Maccabee, a déclaré qu’il s’agissait d’une « nécessité urgente » de rétablir la paix et la coopération entre les communautés.

Le groupe de travail Maccabee a invité des étudiants de divers campus à son premier Sommet des étudiants noirs axé sur la reconstruction des relations entre les communautés juive et noire. (Christophe François)

« Le racisme et l’antisémitisme n’ont pas disparu, ils ont simplement changé d’orientation et d’expression. Ainsi, reconstruire l’alliance noire-juive n’est pas simplement un acte de nostalgie. Lorsque nous nous mobilisons contre la haine, nous sommes beaucoup plus forts », a-t-il déclaré.

L’Anti-Defamation League, une organisation engagée dans la surveillance et l’identification de l’antisémitisme dans le monde, signale une augmentation spectaculaire des crimes antisémites – en particulier sur les campus universitaires – depuis qu’elle a commencé à enregistrer de tels incidents en 2013. En 2020, l’ADL a compilé 2 024 incidents antisémites signalés aux États-Unis, une augmentation significative depuis 2019.

Pendant ce temps, le rapport annuel le plus récent du FBI montre une augmentation de près de 40 % des crimes haineux anti-noirs en 2020, par rapport à 2019.

Les Juifs étaient le groupe religieux le plus ciblé aux États-Unis l’année dernière — 60 % — selon le rapport annuel du FBI sur les crimes haineux. Pourtant, ils représentent moins de 2% de la population.

Pour explorer des solutions au problème, le groupe de travail Maccabee a récemment organisé un sommet sur le leadership des étudiants noirs à Atlanta. Le groupe de travail a invité près de 100 étudiants noirs de collèges historiquement noirs et d’autres universités à entendre des orateurs noirs raconter leurs histoires et parler de leur collaboration avec Israël à un niveau personnel et professionnel.

« Nous essayons de reconstruire ce qui était une véritable coalition florissante au sein du Mouvement des droits civiques – la coalition juifs-noirs », a déclaré Brog. « C’est notre première étape pour essayer de reconstruire cette coalition et de reconnecter les étudiants noirs avec la communauté juive et de les reconnecter avec Israël. »

Les conférenciers Omar Al Busaidy, auteur du livre d’auto-assistance « Just Read It », ont parlé aux étudiants de l’évolution du paysage des affaires et de l’entrepreneuriat dans le Moyen-Orient moderne, avec l’amélioration des relations entre Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

L’entrepreneur Johnathan Quarles. de Flint, Michigan, a parlé de son parcours d’une éducation difficile à devenir un homme d’affaires autodidacte avec son entreprise, The BTL Group. Quarles a dit qu’il a « quatre entreprises en Israël qui travaillent à [help] communautés sous-développées.

Quarles s’est associé au département d’État américain pour former Entrepreneurs Investing in Change afin d’encourager les investissements dans les populations marginalisées en Amérique et en Israël dans le but d’améliorer la qualité de vie des communautés noires et juives.

Un autre conférencier, Darryl Coulon, travaille comme organisateur communautaire pour le mouvement militant sioniste, pour combler le fossé entre le sionisme et les valeurs progressistes.

«En tant qu’homme noir juif et gay, j’ai subi le racisme et le colorisme de ma communauté. Je rejette l’idée qu’il faille renoncer au sionisme pour être en accord avec les valeurs progressistes. »

Certains orateurs avaient une passion plus personnelle pour réparer les relations entre les Noirs et les Juifs.

La militante juive éthiopienne Rebecca Avera raconte aux étudiants son combat pour faire avancer la culture des Juifs éthiopiens en Israël. (Christophe François)

La militante juive éthiopienne Rebecca Avera a parlé de sa situation lorsqu’elle vivait en Israël.

« À un moment donné, j’étais gênée par ma culture parce que j’essayais de m’intégrer », a-t-elle déclaré. « Mais quand j’ai grandi, j’ai senti que je connaissais plus d’Éthiopiens et j’ai réalisé que ma culture était très importante pour moi. »

Avera est Israël Fellow à l’Université de Stanford en Californie. Elle établit des liens avec des étudiants juifs et afro-américains en collaborant à des événements avec les associations du campus représentant les étudiants de couleur.

Aux États-Unis, Brog a déclaré : « Nous avons laissé la relation [with blacks] tomber en morceaux. Nous nous sommes éloignés les uns des autres. Et les mauvais acteurs profitent de cette distance pour nous monter les uns contre les autres.

« Mais lorsque nous nous reconnectons, comme nous l’avons fait lors de la conférence, c’est comme revoir un ami perdu depuis longtemps. La connexion est instantanée et profonde. Personne ne peut arrêter cette alliance une fois que nous avons décidé de la reconstruire. »

Atteindre les jeunes Noirs est un élément clé du plan de réconciliation de Take Force.

Marvel Joseph, coordinateur de la coalition pour le groupe de travail, a déclaré : « C’est une idée que nous avons commencée en 2019 ; c’est notre deuxième goutte dans le seau. Nous avons organisé des événements virtuels, mais maintenant que le monde s’est ouvert, comment pouvons-nous impliquer davantage d’étudiants, comment pouvons-nous les réunir pour qu’ils apprennent un sujet qui nous tient tant à cœur ? »

Brog a déclaré que le plan est de faire du sommet un événement annuel.

« Entre chaque sommet, nous organiserons des voyages de leadership en Israël pour nos meilleurs étudiants », a-t-il déclaré. « Nous organiserons également de vastes activités sur le campus pour transmettre le message du sommet directement aux campus des collèges et universités historiquement noirs. »

Edité par Judith Isacoff et Fern Siegel

