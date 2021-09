Le groupe de travail Pokémon GO publie une déclaration aux joueurs et promet des changements

Image : Niantic

La « Task Force » de Pokémon GO, un groupe interne du développeur Niantic qui espère répondre aux commentaires des joueurs, a publié une déclaration aux joueurs pour offrir des mises à jour sur ses progrès.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les joueurs de Pokémon GO se sont regroupés le mois dernier après avoir été frustrés et contrariés par la décision de Niantic d’annuler les modifications initialement ajoutées pour aider les joueurs à rester en sécurité pendant la pandémie. Dans des lettres ouvertes à l’entreprise, les fans espéraient laisser Niantic voir que les changements – y compris un rayon d’interaction accru pour les PokéStops – avaient des avantages qui vont au-delà de la pandémie, voulant les voir rester dans le jeu de manière permanente.

Le groupe de travail a été rapidement mis en place pour répondre à ces préoccupations et il a été récemment annoncé que le rayon accru resterait désormais intact. Ceci, ainsi que d’autres promesses relatives aux primes saisonnières et à la communication, a été détaillé dans la déclaration d’aujourd’hui. Le voici en entier, écrit par le producteur exécutif, Steve Wang:



“Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir été patient. Votre passion et vos préoccupations ne nous ont pas échappé ces dernières semaines, et notre groupe de travail interne a passé beaucoup de temps à discuter des changements que nous avons apportés aux distances d’interaction PokéStop et Gym. Maintenant, nous voulons vous donner une mise à jour comme promis.

Ce que nous avons entendu de la communauté

Les PokéStops et les Gyms sont une façon d’inciter les Dresseurs à sortir et à découvrir de nouveaux endroits, à marcher un ou deux kilomètres supplémentaires et à rencontrer d’autres personnes. Cela a été inspirant de voir autant de joueurs du monde entier se réunir grâce à cette conception. Pour moi, cela signifie que Pokémon GO est important pour de nombreuses personnes, et cela signifie que les Dresseurs ont exprimé leurs inquiétudes parce qu’ils se soucient du jeu. Nous avons écouté les commentaires des joueurs et avons également organisé quatre tables rondes au cours desquelles j’ai discuté avec plus de 30 dirigeants communautaires du monde entier (merci à tous pour votre participation !). Les deux thèmes principaux que nous avons entendus étaient :

– Le rayon d’interaction de 80 mètres pour les PokéStops et les gymnases a été une amélioration incroyablement positive de la qualité de vie au cours de la dernière année et demie.

– Niantic a beaucoup de marge de progression en matière de communication avec nos joueurs.

Distance d’interaction PokéStop et Gym

Nous comprenons que l’augmentation de la distance d’interaction de 80 mètres est devenue un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs – cela ressort clairement des commentaires que nous avons reçus de la communauté. Nous voulons donc le garder : comme annoncé la semaine dernière, 80 mètres (et non 40 mètres) seront désormais le rayon d’interaction de base pour les PokéStops et les gymnases dans le monde.

Nous croyons toujours à l’importance de découvrir des lieux et des choses intéressants dans le monde réel, et nous ne voulons pas perdre cela de vue. L’équipe et moi sommes impatients de développer de nouvelles façons de motiver et de récompenser les formateurs pour leur exploration et leur exercice dans le monde réel. Grâce au groupe de travail, nous avons de nouvelles idées à explorer et nous sommes impatients d’en partager davantage dans les mois à venir.

Bonus mondiaux saisonniers

Nous avons récemment vécu une expérience d’apprentissage difficile lorsque nous avons dû ajuster rapidement les paramètres de jeu pour la Nouvelle-Zélande en réponse à leur verrouillage. Cette expérience nous a appris que nous n’allons pas pouvoir ajuster efficacement l’expérience pays par pays en temps réel. À partir de la saison des méfaits, tous les bonus seront définis au niveau mondial et directement liés aux saisons dans Pokémon GO.

la communication

Nous devrions communiquer et nous engager davantage avec les formateurs. J’espère qu’avec votre patience et votre compréhension, nous pourrons faire mieux ici. Il existe de nombreuses façons de nous améliorer, mais pour commencer, nous prenons les engagements suivants envers vous :

– À partir d’octobre, nous commencerons à publier un journal des développeurs tous les deux mois pour partager les dernières priorités, événements et fonctionnalités du jeu.

– Nous allons mettre en place des conversations régulières avec les leaders communautaires pour poursuivre le dialogue que nous avons commencé ce mois-ci.

– Nous continuerons notre travail de mise à jour de la page des problèmes connus et dans ces efforts, nous donnerons la priorité à une plus grande visibilité sur l’état des bugs existants pour les formateurs.