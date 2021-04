Le groupe de travail sur les ransomwares a besoin de mesures agressives de traçage des transactions Bitcoin

29 avril 2021 08:20 & nbspUTC

| Mise à jour:

29 avril 2021 à 08:21 & nbspUTC

Par & nbspClark

Le groupe de travail a projeté de nouvelles règles qui faciliteront le traçage agressif des crypto-monnaies et des besoins de licence plus stricts pour les entreprises gérant des actifs numériques.

Le gouvernement et le commerce se sont associés pour lutter contre une augmentation significative des ransomwares, avec une nouvelle ligne de travail du groupe de travail sur les ransomwares pour les nouvelles mesures de fessée de la marque afin de suivre de manière précise les flux de capitaux Bitcoin et crypto.

Le groupe de travail comprend l’application de la loi ainsi que les agences d’application de la loi et les agents SS américains opérant à bord de représentants des principales sociétés d’écoles techniques et de sécurité.

Selon un rapport AN du 29 avril de . citant des sources anonymes du groupe de travail du ministère de la Justice, le cluster est à la recherche de nouveaux indicateurs de marque conçus pour éliminer l’obscurité des transferts numériques et qui pourraient actuellement être examinés par le Congrès.

Les mesures projetées comprennent des besoins KYC renforcés pour les échanges crypto plus, des besoins de licences dilatés pour les entités opérant avec des crypto-monnaies et un allongement des lois anti-blanchiment pour améliorer le canevas des opérations des kiosques de conversion crypto et des guichets automatiques.

Le cluster soutient également les efforts du réseau de contrôle social Money Crimes pour étendre les besoins de reportage pour les transactions d’une valeur supérieure à 10 000 $.

Un responsable d’une agence indépendante a mentionné ci-dessus que les indicateurs projetés seraient même «énormes» pour les efforts de répression visant à combattre les trafiquants de stupéfiants, les passeurs d’êtres humains et les différents acteurs participant à des activités illicites sous le couvert de la crypto-pseudonymat.

«C’est peut-être un monde qui a été créé précisément pour être anonyme, mais dans un certain but, vous devez transmettre une chose pour vous assurer que tout le monde est en sécurité», a-t-il déclaré.

Les règles projetées parviennent à rétorquer à une année record pour les attaques de ransomwares, le groupe de travail estimant que les syndicats de ransomwares ont collecté environ 350 millions de dollars tout au long de 2020, soit 200% de plus que l’année précédente. La part du lion des bénéfices a été accumulée en ciblant les agences gouvernementales, les hôpitaux, les établissements d’enseignement et les sociétés personnelles.

Le groupe de travail a également noté des preuves suggérant que plusieurs opérateurs de ransomware entretiennent des relations amicales avec les pays asiatiques, la Russie et différents États-nations dont les intérêts semblent s’opposer à ceux des États-Unis.

En affirmant l’équipe la semaine dernière, l’avocat général adjoint par intérim, John Carlin, a écrit: «Bien que le ministère ait pris des mesures vitales pour lutter contre la cybercriminalité, il est impératif que nous ayons tendance à amener l’ensemble des autorités et des ressources du ministère concerné à affronter les diverses dimensions et causes profondes de cette menace. »

Clark

Chef de la technologie.

[ajax_load_more post_type=”post” repeater=”default” category__and=”4″ exclude=”49508″ scroll= true single_post=”true” single_post_id=”49508″ posts_per_page=”0″ nested=true max_pages=”5″ button_label=”Next Post”]