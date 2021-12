Une organisation à but non lucratif soutenue par les démocrates et destinée à lutter contre la prétendue «désinformation» a versé d’importantes sommes d’argent aux organisations responsables du dossier Steele, qui ont avancé de fausses allégations concernant les relations de l’ancien président Donald Trump avec la Russie.

Le Democracy Integrity Project (TDIP) est une organisation à but non lucratif dirigée par Daniel J. Jones, ancien membre du personnel de la sénatrice démocrate de Californie Dianne Feinstein, qui a reçu des fonds d’éminents donateurs démocrates et de gauche, dont George Soros.

La mission de l’organisation est « d’éduquer le public sur des questions telles que l’ingérence étrangère dans les élections, l’extrémisme mondial, la corruption et la désinformation coordonnée », selon des documents déposés auprès de l’Internal Revenue Service (IRS).

TDIP a payé 521 000 $ à Walsingham Partners LTD et 405 000 $ à Bean LLC pour des « services de recherche », selon les documents déposés auprès de l’IRS 2020. L’association à but non lucratif a précédemment financé les deux sociétés en 2017, lorsqu’elle a versé 3,8 millions de dollars aux deux sociétés.

Walsingham Partners est exploité par Christopher Steele, un ancien agent de renseignement britannique responsable de la création du dossier Steele qui a promu des allégations discréditées liées aux liens de Trump avec la Russie. Celles-ci comprenaient des allégations faisant état de l’existence de la bande désormais tristement célèbre qui prétendait montrer que Trump était en train d’uriner dessus par des prostituées russes et des allégations liées aux liens de Trump avec les banques russes.

Bean LLC est la société holding de Fusion GPS, la société de conseil en recherche également impliquée dans la création et la promotion du dossier Steele.

Igor Danchenko, la principale source d’informations de Steele dans le dossier, a été inculpé par l’avocat spécial John Durham pour avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux concernant les allégations contenues dans le dossier.

Selon l’acte d’accusation, une autre source d’information pour Steele était Charles Dolan, ancien conseiller de Bill Clinton et responsable des relations publiques.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]