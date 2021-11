Le groupe d’entreprises Job Creators Network conteste la date limite du 4 janvier de Biden pour les vaccinations COVID des travailleurs

L’annonce par l’administration Biden jeudi d’une date limite du 4 janvier 2022 aux employeurs de plus de 100 travailleurs pour se conformer aux mandats présidentiels sur le vaccin COVID-19 a été immédiatement contestée par le groupe de défense des petites entreprises Job Creators Network.

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail dirigera l’application du mandat, selon la Maison Blanche.

Les employeurs de plus de 100 travailleurs doivent s’assurer que tous sont soit entièrement vaccinés, soit soumis à des tests hebdomadaires et au port du masque. Entièrement vacciné signifie que l’employé a reçu deux doses du vaccin Moderna ou Pfizer-BioNTech, ou une dose du vaccin Johnson & Johnson, selon Fox Business.

Le groupe de défense des intérêts des entreprises a déposé une plainte jeudi devant la Cour d’appel du huitième circuit des États-Unis contre l’administration pour bloquer la mise en œuvre de son mandat de vaccin sur les petites entreprises.

« Le mandat de vaccination de l’administration Biden est clairement illégal et aura un impact dévastateur sur notre communauté des petites entreprises et sur toute notre économie », a déclaré le président et chef de la direction du groupe Alfredo Ortiz. «Le mandat de l’administration exacerbera la pire pénurie de main-d’œuvre de l’histoire en obligeant les propriétaires de petites entreprises à licencier certains employés qui souhaitent ne pas se faire vacciner tout en réduisant le bassin de candidats à l’embauche.»

Ortiz a également déclaré que son groupe avait récemment partagé ces préoccupations lors d’une réunion avec le Bureau de l’information et des affaires réglementaires de la Maison Blanche « mais nos préoccupations sont restées lettre morte ».

Parmi les plaignants qui commencent à être représentés dans la poursuite figurent :

Lawrence Transportation Company Guy Chemical Company The Rabine Group of Companies Association des boulangers indépendants Terri Mitchell, une employée de Guy Chemical

