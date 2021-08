Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Dogecoin (DOGE) devrait atteindre 0,42 $ d’ici la fin de l’année, selon les prévisions moyennes du panel dans le rapport sur les prévisions de prix Dogecoin de Finder, mais toute augmentation que la pièce voit pourrait être de courte durée.

En fait, une grande majorité du panel (80%) pense que DOGE est une bulle.

Xavier Segura, partenaire général de Morgan Creek Digital, pense que les prix DOGE sont soutenus par la perception du public et qu’il manque de réelle utilité.

« La perception du public a sans aucun doute joué un rôle important dans la tarification de la cryptographie. La perception, cependant, n’est pas égale à la valeur intrinsèque, où l’utilité ainsi que le soutien de la communauté des développeurs sont deux principes clés de la valeur », a-t-il déclaré.

Forrest Przybysz, analyste principal en investissement dans les crypto-monnaies de Token Metrics, pense que DOGE se développera en tandem avec le reste du marché, ce qui sera suivi de « pompes spéculatives violentes » comme nous l’avons vu précédemment.

Certains panélistes pensent que les prix DOGE pourraient s’effondrer dès cette année, avec un peu plus de la moitié des panélistes qui disent que la monnaie est destinée à éclater (55%) disant également que cela arrivera à un moment donné en 2021. Pendant ce temps, 42% le pensent viendra en 2022, et 3% disent 2023.

Le maître de conférences de l’Université de Canberra, John Hawkins, prédit que DOGE vaudra 0,15 $ à la fin de l’année et 0,05 $ à la fin de 2025. Il est également l’un des six panélistes qui prédisent que DOGE vaudra 0 $ d’ici 2030.

« Dogecoin semble largement dépendant des tweets erratiques d’Elon Musk. Il est à peine utilisé comme instrument de paiement et s’est avéré une très mauvaise réserve de valeur », a déclaré Hawkins.

Cependant, une poignée de panélistes sont beaucoup plus optimistes sur les prix de fin d’année de la pièce. Le PDG de Cake DeFi, Julian Hosp, et le cofondateur de Trade the Chain, Ryan Gorman, avaient deux des prévisions de prix les plus optimistes en 2030 à 5 et 3 $, citant tous deux « pomper et vider » comme raison des gains de prix potentiels.

Gorman est allé jusqu’à dire que “les escrocs continueront à pomper et à vider cette pièce d’arnaque jusqu’à ce qu’elle soit interdite”.

Jonathan Zeppettini, responsable des opérations internationales de Decred, a également déclaré que DOGE fait l’expérience des pompes et des décharges.

« Les gens qui spéculent là-dessus ne devraient pas être surpris s’ils perdent leur argent. Après tout, c’est une pièce de monnaie sur le thème des Doges qui a été créée en quelques heures », a-t-il déclaré.

Le candidat au doctorat à l’Université de la Saskatchewan, Ajay Shrestha, pense que DOGE terminera l’année à la barre très spéculée d’environ 1 $, mais a ajouté un qualificatif, affirmant que cela ne se produira que si DOGE reçoit le soutien continu d’Elon Musk.

“Seulement si Dogecoin reçoit le soutien continu d’Elon Musk. Sinon, il n’y aurait pas un tel battage médiatique », a-t-il déclaré.

Le directeur général de Rouge International, Desmond Marshall, a établi un lien similaire, suggérant simplement que pour prédire le prix de DOGE, vous devez suivre ce que Musk et Redditors disent à propos de la pièce.

Un peu moins de la moitié des panélistes (46%), y compris le professeur principal de l’Université d’East London, le Dr Iwa Salami, déclarent que le succès de DOGE et d’autres pièces de monnaie sape la légitimité du marché des crypto-monnaies, tandis que 15% sont incertains sur ce point.

« La question simple à poser est : qu’est-ce que Dogecoin contribue à améliorer les entreprises, les services et la vie des gens ordinaires ? Et est-il en mesure d’apporter ainsi une contribution utile à [sic] avenir?” dit Salami. “Si la réponse est non, mais que le prix continue d’être déterminé par qui en parle à la hausse ou à la baisse, ce n’est certainement pas bon pour la crédibilité de l’industrie des actifs cryptographiques.”

La directrice de l’exploitation de BitBull Capital, Sarah Bergstrand, est d’accord avec Salami en ce qu’elle pense que les pièces avec peu ou pas d’utilité ou de cas d’utilisation sont vouées à perdre de la valeur à long terme et à endommager l’image d’actifs réels avec une valeur réelle.

Le fondateur d’Origin Protocol, Josh Fraser, joue le contre-courant et fait partie des 38% qui ne pensent pas que DOGE ou d’autres pièces meme sapent la légitimité du marché de la crypto-monnaie.

« Tout est un mème. Toute valeur est attribuée par consensus social. Et le consensus dit que DOGE a de la valeur, que cela vous plaise ou non », a-t-il déclaré.

Le fondateur de Finder, Fred Schebesta, partage un sentiment similaire.

« Le bitcoin détient la couronne comme réserve de valeur. DOGE détient la couronne comme un mème. Aucune autre blockchain n’a réclamé une couronne pour le but qu’elle représente. Qu’on le veuille ou non, DOGE est là pour rester, même si c’est juste pour une bonne blague entre fans de crypto à long terme. Le marché de la crypto-monnaie ne se soucie pas de savoir si les gens comprennent, soutiennent ou nient la légitimité. Cela ne parle que d’argent, d’innovation et d’adoption », a-t-il déclaré.

Quelques panélistes, dont le professeur de droit à l’Université de Liverpool Matthew Shillito et le stratège du marché FX/crypto chez Quantum Economics Imran Yusof, ne sont pas sûrs.

Yusof l’a dit de la manière suivante.

« En ce qui me concerne, Dogecoin est une marchandise que les gens sont prêts à échanger – tant que les gens peuvent échanger Dogecoin et réaliser des bénéfices sous la forme de la monnaie légale du jour. Que cela sape ou non la légitimité du marché de la cryptographie dépend du journal que vous lisez.

