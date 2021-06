Le groupe d’experts du gouvernement accepte les données des essais de phase 3 de Covaxin

in

Covaxin a été développé avec des souches de semences reçues de l’Institut national de virologie et les essais cliniques de phase 3 ont été cofinancés par l’ICMR.

Le Drug Controller General of India (DCGI) a accepté mardi l’efficacité de 77,8% du Covaxin de Bharat Biotech dans les essais de phase 3, rapporte le Bureau de Pune. BB avait soumis les données au DCGI au cours du week-end et le comité d’experts en la matière (SEC) a examiné les données lors d’une réunion tenue mardi.

La SEC faisant sa recommandation, l’approbation finale de la DCGI est attendue. Cependant, BB n’a pas confirmé les développements. BB devrait tenir sa réunion de pré-soumission avec l’OMS mercredi, dans le cadre du processus d’approbation de la liste d’utilisation d’urgence du vaccin.

Le fabricant de vaccins a démontré une efficacité clinique de 78 à 100 % contre la maladie grave de Covid-19, dans les résultats intermédiaires, des essais de phase 3. L’étude de phase 3 a recruté 25 800 participants âgés de 18 à 98 ans, dont 10 % de plus de 60 ans, l’analyse étant réalisée 14 jours après la deuxième dose.

