Le groupe Emaar de Dubaï va développer un centre commercial de 5 lakh pieds carrés à Srinagar

La société immobilière Emaar Properties, basée à Dubaï, a annoncé lundi qu’elle développerait un centre commercial de 5 lakh pieds carrés à Srinagar, au Jammu-et-Cachemire. Un protocole d’accord a été signé entre les gouvernements de Dubaï et du Jammu-et-Cachemire pour faciliter les investissements dans ce projet proposé, a déclaré Emaar dans un communiqué. Ce sera le premier investissement important d’IDE sur le territoire de l’Union, a-t-il ajouté.

Selon le protocole d’accord, Emaar développera le « Emaar Mall » d’une superficie de 5 000 000 pieds carrés à Srinagar. » Les Émirats arabes unis et l’Inde sont des partenaires stratégiques complets et ce projet d’EMAAR sera un point de repère pour le Jammu-et-Cachemire. Je tiens à féliciter EMAAR et tous les partenaires de ce projet, et je suis sûr que nous verrons de nombreux projets de ce type arriver dans un proche avenir », a déclaré SE

Ahmed Abdul Rahman Albanna, l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Inde. « Le partenariat économique entre les Émirats arabes unis et l’Inde est à un point d’inflexion et nous inviterons d’autres investisseurs des Émirats arabes unis à examiner également cette opportunité », a-t-il déclaré. Mohammed Alabbar, fondateur d’Emaar, a déclaré le La société a l’intention d’offrir une expérience de centre commercial de classe mondiale aux résidents du Jammu-et-Cachemire ainsi qu’aux touristes. « EMAAR envisage également d’autres investissements dans l’immobilier, l’hôtellerie et des projets commerciaux et résidentiels à usage mixte à Jammu et à Srinagar », a déclaré Alabbar.

« Le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire a créé un paysage d’investissement très attrayant, et ce projet d’IDE est le reflet des relations fraternelles étroites entre les Émirats arabes unis et l’Inde. Nous attendons avec impatience l’annonce de plusieurs projets dans un proche avenir et la création d’opportunités d’emploi importantes au cours du processus », a déclaré Aman Puri, consul général de l’Inde à Dubaï.

Le mois dernier, le gouvernement du Jammu-et-Cachemire a ouvert le territoire de l’Union aux investisseurs immobiliers du pays en signant 39 protocoles d’accord d’une valeur de près de 19 000 crores de roupies lors d’un sommet sur l’immobilier tenu à Jammu. Jusqu’à 20 protocoles d’accord ont été signés pour le développement de projets de logement, tandis que 7 ont été signés pour des projets commerciaux, 4 pour l’hôtellerie, 3 pour l’infratech, 3 pour le cinéma et le divertissement et 2 projets de financement. En 2005, Emaar Properties est entré sur le marché immobilier indien en partenariat avec le groupe indien MGF et a investi Rs 8 500 crore via la coentreprise Emaar MGF Land .

Cependant, en avril 2016, il a décidé de mettre fin à cette coentreprise. En janvier 2018, le National Company Law Tribunal (NCLT) avait approuvé le projet de plan de scission d’Emaar MGF Land, ouvrant la voie à deux partenaires de coentreprise – Emaar Properties et MGF Développement – ​​se séparer. Emaar India développe des projets immobiliers principalement à Delhi-RCN et au Pendjab

