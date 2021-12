Le groupe Embracer veut racheter Asmodee pour plus de 3 milliards de dollars

Image : Asmodée

Le groupe Embracer, un ensemble d’entreprises comme Gearbox, THQ Nordic et Deep Silver, a annoncé aujourd’hui qu’il était en train d’essayer d’acheter Asmodee, peut-être le plus grand nom du jeu de société spécialisé, pour 2,75 milliards d’euros (3,1 milliards de dollars US ).

Asmodee possède un grand nombre des propriétés de jeux de société les plus populaires et les plus vendues de l’ère moderne, de Ticket to Ride à Catan à Pandemic à 7 Wonders à Exploding Kittens. Ils possèdent également Fantasy Flight, des maîtres de propriétés sous licence comme Star Wars (X-Wing, Armada, Imperial Assault), Arkham et Lord of the Rings, et ont également des licences pour des choses comme Pokémon, Harry Potter et Disney. Alors oui, ils sont très importants en ce qui concerne les jeux de société.

Le plan, du moins tel qu’énoncé dans l’annonce de l’achat, est d’acheter Asmodee puis de le laisser tel quel, le PDG et l’équipe de direction actuels d’Asmodee restant en place et l’espoir que l’entreprise «continuerait à fonctionner comme avant la transaction sans réorganisation. attendu induit par la transaction »

C’est certainement une période intéressante pour se lancer dans les jeux de société. Alors qu’Embracer a été attiré par les bénéfices d’Asmodee, cela a également été une période difficile pour l’industrie; la pandémie a durement frappé les jeux de société et les pics de prix des conteneurs d’expédition qui en résultent rendent toujours les choses difficiles près de deux ans plus tard.

Pendant ce temps, Asmodee a licencié tout un tas d’employés de Fantasy Flight, fermé le studio de jeux vidéo de Fantasy Flight et est maintenant réputé dans l’espace comme ayant l’un des pires services clients imaginables. Tout cela craint, mais tant que les bénéfices continuent d’arriver et attirent une grosse vente comme celle-ci, qui s’en soucie, n’est-ce pas ?

Si l’achat finit par être approuvé par toutes les personnes impliquées, alors Embracer dit que « la transaction devrait se terminer au premier semestre de l’année civile 2022 ».